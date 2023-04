Jan Bolscher

Woensdag 19 april 2023 12:54

Alpine introduceert het eerste grote updatepakket van het seizoen voor de A525 in Bakoe. Volgens Pat Fry, de technische baas van het Formule 1-team, zou het een goede stap moeten zijn in de jacht op de top drie.

De Franse fabrieksformatie kent een moeizame start van het Formule 1-seizoen. Mede dankzij de dubbele crash van teammaten Pierre Gasly en Esteban Ocon in Australië heeft Alpine momenteel slechts acht WK-punten achter haar naam staan. Daarmee moet de formatie momenteel tekenen voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, waar Gasly en Ocon het respectievelijk met de veertiende en twaalfde plaats moeten doen. Dat voldoet niet aan de voor de start van het seizoen uitgesproken ambities om de top drie uit te kunnen dagen.

Updates Alpine

In Azerbeidzjan wordt daarom het eerste grote updatepakket van het seizoen geïntroduceerd. Teambaas Otmar Szafnauer vertelde eerder al eens dat om jacht te kunnen maken op de top drie, Alpine een hoger ontwikkelingstempo dan de concurrentie aan zal moeten houden. Fry denkt dat met dit pakket een grote stap in de juiste richting wordt gezet: "En daarna komt er nog meer, dus bij de vierde race [Bakoe] en de zesde race [Imola] zouden er een aantal goede stappen gezet moeten worden", klinkt het tegenover The Race.

Binnen handbereik

Fry vervolgt: "Persoonlijk ben ik nooit tevreden. We zijn hier om stappen vooruit te zetten en we moeten blijven werken. Het is goed om te zien wat er voortkomt uit de windtunnel en uit een aantal andere ontwikkelingen die we hebben lopen. We zitten op het gemiddelde. De vier of vijf tienden die we moeten vinden in de kwalificatie, niet om Red Bull bij te halen, maar wel de anderen, liggen binnen handbereik. We moeten het alleen ontwikkelen", klinkt het.