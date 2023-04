Jan Bolscher

Dinsdag 18 april 2023 13:51 - Laatste update: 13:54

De FIA heeft het verzoek van Ferrari om opnieuw te kijken naar de tijdstraf van Carlos Sainz in Australië, afgewezen. Dat betekent dat de Spanjaard zijn vierde plaats definitief kwijt is en moet tekenen voor P12.

Sainz tikte tijdens de chaotische slotfase van de Grand Prix van Australië Fernando Alonso op zijn achterwiel, waardoor de Aston Martin-coureur spinde en vanaf de derde stek terugviel naar de achterhoede. De 28-jarige Ferrari-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident, maar omdat de race achter een safety car eindigde was de impact groot. Sainz viel vanaf de vierde plaats terug naar P12, en daarmee ging een grote tas met punten in rook op. Over de boordradio liet een emotionele Sainz na het vallen van de vlag dan ook horen het een ridicule beslissing te vinden. Zo noemde hij het onder andere "de meest onterechte straf ooit", vanwege de grote impact in verhouding tot de overtreding.

Tijdstraf Sainz

De Spanjaard vertelde na afloop van mening te zijn dat de FIA het incident na afloop van de race pas had moeten onderzoeken, zodat Sainz eerst zijn kant van het verhaal kon vertellen tegenover de wedstrijdleider. Zo werden andere incidenten tijdens de chaotische herstart, zoals de crash tussen Pierre Gasly en Esteban Ocon bijvoorbeeld, niet bestraft nadat er eerst na afloop met de rijders werd gesproken. Het incident waarbij Logan Sargeant achterop Nyck de Vries klapte, werd gek genoeg überhaupt niet onderzocht. De onvrede van de Spanjaard was dan ook goed voor te stellen.

Right to review

Ferrari diende daarom een verzoek tot herziening in, een zogenaamd right to review-verzoek. De wedstrijdleiding gaat in zo'n geval opnieuw naar het incident kijken. Maar om dit er door te krijgen, moet Ferrari eerst tijdens een hoorzitting aan de hand van nieuw bewijs aantonen dat er inderdaad nieuw onderzoek nodig is. Die hoorzitting werd op dinsdag virtueel afgewerkt, en inmiddels is het hoge woord er dan ook uit: de FIA gaat niet mee in het verzoek van de Italiaanse grootmacht. Er zou geen "significant en relevant nieuw element" zijn aangedragen, zo leest het.