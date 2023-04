Jan Bolscher

Maandag 3 april 2023 15:20

Fernando Alonso is onder de indruk van het optreden dat Lewis Hamilton in Australië op de mat legde. De Aston Martin-coureur probeerde de zevenvoudig wereldkampioen in zijn jacht op de tweede plaats in een fout te dwingen, maar zonder resultaat.

Alonso kwam in Australië na een spectaculaire en chaotische race als derde over de streep, waarmee hij zijn derde bronzen plak in drie races tijd uit het vuur sleepte. Teammaat Lance Stroll kwam als vierde binnen. Alonso reed lange tijd vlak achter de Mercedes van Hamilton, maar wist nooit dicht bij genoeg te komen om een aanval in te zetten. Hamilton legde zodoende beslag op zijn eerste podiumplaats van het seizoen, nadat hij in Bahrein en Saoedi-Arabië moeite had om performance in de tegenvallende W14 te vinden.

Geluk met eerste rode vlag

"Het is fantastisch, ook voor het team", vertelt Alonso na afloop van de race. "Derde en vierde, 27 punten op deze zondag. Dat maakt mij ontzettend blij voor alle jongens en meiden in het team. De race was absoluut niet makkelijk. In het begin hadden we geluk met de eerste rode vlag omdat George [Russell] en Carlos [Sainz] al naar binnen waren geweest, daar profiteerden wij van. Qua tempo zaten we ontzettend dicht bij Lewis in de buurt."

De druk opvoeren

De 41-jarige routinier vervolgt: "Maar iedere keer dat ik probeerde in de buurt te komen, leek hij het tempo te verhogen. Ik probeerde druk op hem uit te oefenen, maar hij verreed een fantastische race. Hij maakte, zoals je waarschijnlijk van hem verwacht, een kampioen, helemaal geen fouten. Hij had volgens mij maar één keer blokkerende wielen in bocht 13 in 58 ronden. Ik probeerde de druk op te voeren, maar er gebeurde niets. Dus tekenden we voor de derde plaats."