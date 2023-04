Jan Bolscher

Logan Sargeant heeft zich verontschuldigd aan Nyck de Vries. De twee haalden beiden de eindstreep niet tijdens de Grand Prix van Australië, nadat eerstgenoemde in de slotfase bij de Nederlander achterop reed.

De Formule 1-race in Melbourne kende afgelopen zondag een zeer chaotisch einde. Na een late crash van Kevin Magnussen werd met nog twee ronden op het bord de rode vlag gezwaaid, waardoor we een sprint van iets meer dan tien kilometer richting de finish kregen. Direct na de staande herstart ging het echter flink mis. Onder andere Pierre Gasly en Esteban Ocon belandden samen in de muur, en Logan Sargeant en Nyck de Vries stonden beiden met flinke schade in de grindbak. Vanwege alle chaos werd het moment waarop het misging tussen de twee niet door de regie vastgelegd, waardoor er weinig aandacht naar het incident uitging.

Onboard-beelden

Op de onboard-beelden van Sargeant is echter te zien dat hij op vrij lompe wijze achterop bij De Vries klapte bij het aanremmen voor de eerste bocht, terwijl het tweetal op de laatste en voorlaatste plaats reed. De FIA besloot ondanks dat de Williams-debutant hiermee zowel zijn eigen race als die van De Vries tot een vroegtijdig einde bracht, dat er geen verder onderzoek naar het incident nodig was. De jonge Amerikaan kwam er dus zonder verdere straffen vanaf.

Geen temperatuur

"De laatste herstart was heel vreemd", reflecteert Sargeant na afloop. "Naar mijn idee remde ik op dezelfde manier als dat ik bij de vorige twee keer had gedaan, maar het voelde alsof zowel de banden als de remmen geen enkele temperatuur hadden. Toen ik het rempedaal intrapte had ik het meteen in de gaten. Allebei mijn voorwielen blokkeerden en vanaf dat punt was er niets meer aan te doen. Mijn excuses aan Nyck. Dit is niet hoe ik de dag wilde eindigen, deze race was al uitdagend genoeg", klinkt het.