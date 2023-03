Jan Bolscher

Vrijdag 31 maart 2023 14:09

Max Verstappen vertelt na afloop van de tweede vrije training in Australië dat er nog een aantal "dingetjes" zijn die hij en Red Bull Racing op moeten lossen voor zaterdag, maar dat de RB19 over het algemeen gewoon goed gaat.

Het was een wat rommelige vrijdag op het Albert Park Street Circuit in Melbourne. De eerste vrije training ging gebukt onder twee rode vlaggen en daarnaast moesten veel coureurs hun snelle ronden afkappen vanwege drukte op de baan. Tijdens de tweede oefensessie speelden de weersomstandigheden een grote rol. Gedurende de training begon het licht te regenen, waardoor de baan steeds natter en onvoorspelbaarder werd. Hierdoor werden er weinig representatieve runs verreden.

Rommelige sessie

Verstappen eindigde de eerste vrije training bovenaan de tijdenlijst met een 1.18.790 op de zachte band, gevolgd door Lewis Hamilton (+0.433 op de zachte band) en Sergio Pérez (+0.503 op de medium band). In de tweede oefensessie bleef de tweevoudig wereldkampioen steken op de derde tijd. "Het was een beetje een rommelige sessie met rode vlaggen", doelt hij tegenover Viaplay op de eerste vrije training. "Ik heb wel veel rondjes kunnen rijden en in de tweede vrije training was er natuurlijk regen."

Kleine dingetjes

De Limburger vervolgt: "Maar ik denk dat we op zich wel weten welke kant we op moeten gaan. Op dit circuit met het nieuwe asfalt dat vorig jaar is aangelegd is het heel moeilijk om de banden op temperatuur te krijgen voor één ronde. Dat zijn dingetjes die we nog op moeten zien te lossen voor morgen, maar de auto gaat over het algemeen gewoon goed", aldus een overwegend positieve Verstappen.