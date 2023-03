Jan Bolscher

Nyck de Vries kende een naar eigen zeggen prima vrijdag in Australië, maar volgens de AlphaTauri-coureur moet er nog een boel werk worden verricht om op zaterdag en zondag te maximaliseren.

De Vries maakt dit seizoen zijn officiële debuut in de sport bij het team van AlphaTauri. De 28-jarige Nederlander verreed solide weekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar heeft nog geen punten achter zijn naam staan. Het zusterteam van Red Bull Racing is qua performance enigszins tegenvallend aan het nieuwe kalenderjaar begonnen. Mede om die reden zijn dit weekend in Melbourne al de eerste updates op de AT04 geschroefd, waar de coureur op vrijdag kennis mee mocht maken.

Probleem met de GPS

De eerste vrije training verliep goed voor De Vries met een veertiende tijd, maar tijdens de tweede oefensessie kreeg hij te maken met een probleem aan zijn wagen. Hierdoor kwam de AlphaTauri-coureur nauwelijks aan rijden toe: "De sessies van vandaag waren verschillend qua omstandigheden, maar ook qua leren en verschillende dingen proberen", vertelt De Vries. "Het probleem met de GPS hielp natuurlijk niet, helemaal gezien de lay-out van de baan waardoor het opwarmen van de banden een belangrijke rol speelt", klinkt het.

Voortborduren

Hij vervolgt: "We hadden een goede eerste vrije training, waarna we wat aanpassingen deden voor de tweede training om een beter idee te krijgen van wat onze updates doen. Omdat er wat gras ligt tussen het circuit en de muur is dit een lastig circuit waarop geen ruimte voor fouten is. Na vandaag zijn er nog wat onbekende factoren rondom de updates, maar we zullen meer te weten te komen na de analyse van vanavond. We moeten hier morgen op voortborduren tijdens de derde vrije training."