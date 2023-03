Jan Bolscher

Vrijdag 31 maart 2023 11:35

Sergio Pérez liet afgelopen donderdag optekenen dat hij in tegenstelling tot voorgaande seizoenen, nu dezelfde behandeling als Max Verstappen krijgt binnen Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner zegt verrast te zijn door die uitspraken.

Pérez is bezig aan alweer zijn derde seizoen in dienst van Red Bull Racing. Alhoewel hij in de voorgaande jaren lang niet altijd mee kon komen met het tempo van zijn Nederlandse teammaat, heeft de 33-jarige coureur inmiddels meerdere keren de ambitie uitgesproken om dit seizoen voor het wereldkampioenschap te gaan. De routinier lijkt vol zelfvertrouwen gezien het feit dat de twee Red Bull-coureurs - in ieder geval op dit moment - alleen elkaar als concurrent hebben.

Ongelijke behandeling

Op de donderdag in Australië deed Pérez een aantal opvallende uitspraken tijdens de persconferentie. Hij liet optekenen te geloven nu een gelijke behandeling vanuit het team te krijgen omdat men nu weet wat hij in huis heeft, waar dat de afgelopen twee seizoenen niet zo was: "Toen ik er net bij kwam was dat wel anders", klonk het onder andere. "Eigenlijk was het toen zo dat ze alleen met twee auto's reden omdat ze wel moesten."

Horner verrast

Als Horner tijdens de persconferentie voor de teambazen wordt geconfronteerd met deze uitspraken, reageert hij verrast: "Dit is de eerste keer dat ik hem dat heb horen zeggen", klinkt het. "Sinds we de sport zijn binnengekomen in 2005 rijden we met twee auto's, dus we hebben altijd de twee beste coureurs in de auto's willen hebben. Het is goed om te zien dat Sergio het nu erg goed doet. In 2021 stapte hij voor het eerst in de auto na de pandemie en had hij het moeilijk. Vorig jaar ging dat al beter, toen wist hij twee van de zeventien overwinningen te behalen."