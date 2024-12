Het zit erop: de carrière van Sergio Pérez bij het team van Red Bull Racing is tot zijn einde gekomen. Hoewel het laatste jaar niet om over naar huis te schrijven was, heeft hij ook degelijk zijn klasse en dienst bewezen voor de Oostenrijkse formatie. Tijd om terug te blikken op de stint van 'Çheco' in Milton Keynes.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Lang werd er door Red Bull- en Formule 1-fans geroepen om zijn vertrek en precies dat is nu uiteindelijk gebeurd. Tijd om terug te blikken op zijn loopbaan bij de Milton Keynes-formatie.

Van middenmoter Racing Point naar Red Bull Racing

Na zijn indrukwekkende overwinning tijdens de bizarre Grand Prix van Sakhir in 2020, de race waar George Russell leek te gaan winnen, Romain Grosjean ternauwernood een gigaklapper overleefde en Pérez vanaf een laatste plek in de race de overwinning pakte, kreeg de Mexicaan de kans van zijn leven: een contract bij Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team had jarenlang moeite gehad om een stabiele en competitieve teamgenoot naast Max Verstappen te vinden. Mannen als Pierre Gasly, Alex Albon en Daniel Ricciardo wisten het allemaal niet te redden en dus schakelde Christian Horner door naar de Mexciaan. Pérez bracht niet alleen ervaring en snelheid mee, maar ook een reputatie als strategisch sterke en consistente rijder.

2021: Een solide start

Pérez maakte zijn debuut voor Red Bull tijdens de openingsronde van 2021 in Bahrein. Hoewel hij even nodig had om zich aan te passen aan de Red Bull RB16B – een auto die bekendstond om zijn specifieke en soms moeilijk te doorgronden rijeigenschappen – liet hij al snel zien waarom hij was gekozen. Zijn eerste grote succes kwam tijdens de chaotische Grand Prix van Azerbeidzjan. Terwijl teamgenoot Verstappen uitviel met een klapband, bleef Pérez koel onder druk en behaalde hij zijn tweede carrièrezege. Hij toonde niet alleen zijn snelheid, maar ook zijn mentale veerkracht in een cruciale fase van het seizoen. Precies waar Red Bull al jarenlang naar opzoek was.

De held van Abu Dhabi Pérez speelde een sleutelrol in de beslissende race van het seizoen in Abu Dhabi. Tijdens een dramatisch slotgevecht om het kampioenschap tussen Verstappen en Lewis Hamilton, hield Pérez Hamilton rondenlang op met meesterlijke verdedigende acties, waardoor Verstappen de tijd kreeg om terug te komen. Na de race kreeg Pérez veel lof, en Verstappen noemde hem zelfs "een legende". Ook werd zijn bijnaam als 'Minister of Defence' officieel geboren. Zijn bijdrage was essentieel voor het binnenhalen van Red Bulls eerste rijderstitel sinds 2013 en de eerste van Verstappen. Pérez sloot zijn debuutseizoen bij Red Bull af als vierde in het kampioenschap met 190 punten, één overwinning en vijf podiumplaatsen.

2022: Pérez gaat door

In 2022 kreeg Pérez de beschikking over de volledig nieuwe RB18, die gebouwd was volgens het vernieuwde reglement. De auto bleek vanaf het begin competitief en vormde de basis voor één van de meest dominante seizoenen van Red Bull. Pérez schreef geschiedenis door de prestigieuze Grand Prix van Monaco te winnen. Het was een van de hoogtepunten van zijn carrière en een bewijs van zijn precisie en kalmte onder zware druk. Niet geheel zonder controverse, want later bleek uit woorden van Verstappen dat de Mexicaan in de kwalificatie doelbewust zijn auto gecrasht had voor een betere startpositie. De overwinning in Monaco werd later in het seizoen gevolgd door een zege in Singapore, waarmee hij zijn status als een uitstekende stratencircuitrijder bevestigde.

Ondanks zijn sterke prestaties moest Pérez ook enkele teamorders opvolgen die duidelijk in het voordeel van Verstappen waren. Dit leidde tot enige spanning binnen het team, vooral na de Grand Prix van Brazilië, waar Verstappen weigerde een positie aan Pérez terug te geven, ondanks dat Pérez vocht voor de tweede plaats in het kampioenschap. Dat alles had dus ook weer te maken met het eerdergenoemde incident uit Monaco. Iets dat Verstappen nog altijd niet vergeten was. Het incident bracht een interne dynamiek aan het licht, maar Pérez slaagde erin de situatie professioneel te benaderen. Pérez behaalde twee overwinningen, elf podiumplaatsen en eindigde als derde in het kampioenschap, zijn beste seizoen tot dan toe.

2023: Hoge pieken en diepe dalen

Pérez begon het seizoen 2023 met de RB19, een auto die nog dominanter was dan zijn voorganger. Hij startte het jaar uitstekend en maakte een duidelijk statement door overwinningen te behalen in de tweede race in Saoedi-Arabië en de vierde race in Azerbeidzjan. Zijn overwinning in Azerbeidzjan was vooral bijzonder omdat het ook de sprintrace omvatte, wat Pérez de bijnaam "koning van stratencircuits" opleverde. Pérez hield zich in de media niet in en stelde zelfs dat hij mee kon strijden om de wereldtitel. Na zijn sterke start raakte Pérez in een vormcrisis. Vanaf de Grand Prix van Spanje begon zijn kwalificatievorm sterk te fluctueren. Hij slaagde er vijf races op rij niet in om Q3 te halen, waardoor hij vaak moest starten vanuit het middenveld. Hoewel hij op zondag vaak goed kon herstellen en punten scoorde, kon hij niet opboksen tegen de consistentie van Verstappen.

De druk binnen Red Bull nam toe. Teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko uitten openlijk kritiek op Pérez' prestaties, vooral in vergelijking met Verstappen. Er gingen zelfs geruchten dat Pérez mogelijk zou worden vervangen aan het einde van het seizoen. Desondanks herpakte hij zich enigszins tegen het einde van het jaar en verzekerde hij zich van de tweede plaats in het kampioenschap – een primeur voor Red Bull, aangezien het team nooit eerder met beide coureurs als nummer één en twee in het kampioenschap was geëindigd. Het zorgde ervoor dat de Milton Keynes-formatie ook in 2024 weer door wilde met de man uit Guadalajara. Het bleek geen al te beste beslissing. Pérez eindigde als vicewereldkampioen met twee overwinningen en negen podiumplaatsen.

2024: Einde oefening

Het seizoen 2024 begon met hoge verwachtingen, maar bleek uiteindelijk teleurstellend voor Pérez. Hoewel de RB20 opnieuw een sterke auto was, met name aan het begin van het wereldkampioenschap, kon Pérez het tempo van bij lange na niet evenaren Verstappen niet evenaren. Dat was opzich geen probleem an sich, maar de Mexicaan zakte steeds verder weg in de pikorde. Zijn kwalificaties bleven een zwak punt en hij raakte steeds vaker verwikkeld in incidenten in de openingsronden. Het vertrouwen binnen het team leek af te nemen, en de geruchten over een mogelijke vervanger werden steeds luider, ondanks dat hij aan het begin van het jaar wél weer een contractverlenging in de wacht sleep.

Die verlenging bleek uiteindelijk niet in beton gegoten. Op woensdag kondigden Red Bull en Pérez aan dat ze hun samenwerking voortijdig zouden beëindigen, ondanks de eerdere contractverlenging tot 2026. Het was een wederzijds besluit, waarbij beide partijen aangaven dat het tijd was voor een nieuwe richting. Toch moet ook gezegd worden dat met name Red Bull afscheid wilde nemen en ze de Mexicaan ongetwijfeld een aardige som geld mee hebben moeten geven. Pérez liet weten dat hij trots was op wat hij had bereikt bij Red Bull en dat hij het team dankbaar was voor de kans om op het hoogste niveau te presteren. Zijn overwinningen in Baku, Monaco, Singapore en zijn bijdrage aan Verstappens titels zullen altijd herinnerd worden. Toch zit het erop voor nu en zullen we - in ieder geval voorlopig - afscheid moeten nemen van de Mexicaanse routinier.

