Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 19:18

Fernando Alonso heeft zich als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar zal als tweede starten vanwege de gridstraf voor Charles Leclerc. De Aston Martin-coureur is klaar om het gevecht met Sergio Pérez aan te gaan.

Aston Martin heeft bewezen dat wat de Britse formatie in Bahrein liet zien, niet iets eenmaligs was. De AMR23 is in staat om het gevecht met Ferrari aan te gaan en met Alonso achter het stuur wordt de wagen tot het uiterste gedreven. De 41-jarige routinier kwalificeerde zich als derde voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar zal als tweede starten omdat Leclerc tien plaatsen naar achteren wordt gezet vanwege een gridstraf. Met Max Verstappen op P15 vanwege motorproblemen in Q2, durft de Spanjaard te hopen op een overwinning.

Beter op zondag dan op zaterdag

"Het is een heel goed weekend voor ons geweest", vertelt Alonso direct na afloop van de kwalificatie. "De kwalificatie was in Bahrein ons zwakke punt, maar vandaag leek de auto heel goed te presteren over één ronde. We zullen zien wat we morgen teweeg kunnen brengen. Charles heeft natuurlijk een penalty dus we starten vanaf de eerste rij. Dat is fantastisch."

De nummer drie in het kampioenschap vervolgt: "Ik heb vertrouwen in de race. Onze lange run werd gisteren wat gehinderd door verkeer, maar de auto voelde heel erg sterk. De snelheid in de long runs is het sterkste punt van deze auto, dus het zou op zondag beter moeten zijn dan op zaterdag. Het voelt erg goed om op de eerste startrij te beginnen."