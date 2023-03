Pérez pakt pole voor Grand Prix van Saoedi-Arabië , drama voor Verstappen

Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 19:03 - Laatste update: 20:24

Sergio Pérez heeft beslag gelegd op de pole position voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Red Bull Racing-coureur wordt geflankeerd door Fernando Alonso. George Russell en Carlos Sainz vormen in die volgorde de tweede startrij vanwege de gridstraf voor Charles Leclerc. Max Verstappen viel in Q2 uit met een ogenschijnlijk motorisch problemen. Hij zal morgen vanaf de vijftiende plaats starten.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië werd onder aangename omstandigheden verreden. Lokaal ging de sessie om 20:00 uur van start, waardoor de buitentemperatuur inmiddels was gezakt tot 27 graden Celsius. De baantemperatuur van het Jeddah Corniche Circuit bedroeg 32 graden Celsius. Max Verstappen begon als grote favoriet aan de sessie. De Limburger sloot alle drie de vrije trainingen in aanloop naar de race van zondag als snelste af, telkens gevolgd door óf teammaat Sergio Pérez óf Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Voor Nyck de Vries was er goed nieuws: de AlphaTauri-coureur kon niet deelnemen aan de derde vrije training vanwege een motorwissel, maar de wagen was op tijd weer gereed voor de start van de kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Q1

Bij het vrijgeven van de baan stond het overgrote deel van de coureurs al klaar voor het stoplicht in de pitstraat. Omdat rode vlaggen deze baan niet vreemd zijn vanwege de uitdagende lay-out, was het zaak voor de rijders om zo snel mogelijk een tijd op het bord te krijgen. Het spits werd afgebeten door Alexander Albon. Hij zette een 1.30.167 op het bord in de Williams, terwijl De Vries een momentje kende in zijn out lap. Hij verloor uit het niets de achterkant van zijn wagen bij het aanremmen, maar kon zijn weg probleemloos vervolgen. De 28-jarige debutant was echter niet de enige coureur die in de problemen kwam.

Lando Norris tikte halverwege Q1 met zijn linker voorwiel de muur aan, waardoor hij met schade aan zijn stuurstang terug de pits in moest. Voor de Brit was de kwalificatie daarmee ten einde. Ook Alonso kwam achterstevoren te staan. De Spanjaard ging te fanatiek op het gas tijdens zijn eerste snelle run en zag zijn rondetijd zo in rook opgaan. Met nog zeven minuten op de klok was het Verstappen die met een 1.28.761 bovenaan de tijdenlijst stond, gevolgd door Pérez (1.29.261) en Charles Leclerc (1.29.376). Yuki Tsunoda, De Vries, Pierre Gasly, Alonso en Logan Sargeant zaten op dit moment in de gevarenzone.

Diezelfde Sargeant was de volgende die achterstevoren kwam te staan in deze veelbewogen eerste kwalificatiesessie, met opnieuw een gele vlag tot gevolg. Met nog enkele minuten op de klok, waren er zo meerdere coureurs die nog geen volledige ronde aan elkaar hadden kunnen knopen. Uiteindelijk viel in Q1 het doek voor Tsunoda, Albon, De Vries, Norris en Sargeant. Verstappen en Pérez bleven met hun eerste run op de eerste en tweede stek staan, gevolgd door Alonso (1.29.298), Lance Stroll (1.29.335) en Leclerc (1.29.1.29.376).

Q2

Ook bij het ingaan van de tweede kwalificatiesessie kwam het overgrote deel van de resterende vijftien coureurs weer vrijwel direct naar buiten. Alonso beet het spits af met een 1.28.757, gevolgd door Aston Martin-collega Stroll met een 1.29.250. Verstappen moest zijn eerste snelle ronde afbreken door een flink momentje van overstuur in de tweede sector, maar de Limburger wist de muren te ontwijken. Direct hierna liet hij echter over de boordradio weten dat hij een probleem had met zijn motor, terwijl hij langzaam richting de pits reed. In de herhaling was duidelijk te zien dat hij plots de aandrijving verloor.

Zodoende was het halverwege Q2 Alonso die de tijdenlijst aanvoerde, gevolgd door Perez en Leclerc. Sainz, Bottas, Zhou, Hülkenberg en Verstappen stonden op dit punt aan de verkeerde kant van de streep. Met nog zes minuten op de klok klom de Nederlander uit zijn RB19, waarmee de kwalificatie voor hem voorbij was. Hij zal morgen starten vanaf de vijftiende plaats, terwijl er werk aan de winkel is voor Red Bull Racing. Uiteindelijk eindigde Pérez deze sessie bovenaan de tijdenlijst met een 1.28.635, gevolgd door Alonso (1.28.757), Leclerc (1.28.903), Sainz (1.28.957) en Stroll (1.28.962). De zaterdag zat erop voor Hülkenberg, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en dus de Nederlander.

Q3

De strijd om pole position leek zodoende tussen Alonso en Pérez te gaan. De Aston Martin-coureur zette met zijn eerste run een 1.28.925 op het bord, maar het was Leclerc die daar onderdoor dook met een 1.28.757. En in tegenstelling tot Alonso, had de Monegask nog een nieuwe set banden voor zijn tweede run. Hij wordt echter hoe dan ook tien plaatsen teruggezet vanwege een gridstraf. Ook Russell dook met een 1.28.872 onder de tijd van de 41-jarige Spanjaard door, terwijl Pérez met een 1.28.265 bij uitstek de snelste eerste run op het bord zette.

Met nog iets meer dan twee minuten op de klok kwamen de meeste coureurs nog één keer naar buiten in een laatste poging hun tijd aan te scherpen. Het was echter Pérez die met zijn 1.28.265 de pole position greep. Leclerc eindigde met een 1.28.420 op de tweede stek, maar zal als twaalfde starten. Alonso, Russell, Sainz en Stroll completeren daarom in die volgorde de top vijf op zondag.