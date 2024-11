Toto Wolff verwacht dat de hoge temperaturen in Qatar niet in het voordeel van Mercedes zullen zijn, maar volgens de teambaas past de lay-out van het circuit wel erg goed bij de sterke punten van de W15.

Het team van Mercedes was in Las Vegas een van de grote verrassingen. George Russell reed vanaf pole naar de winst, terwijl Lewis Hamilton vanaf P10 naar de tweede plaats wist te komen. Toto Wolff hoopt op meer van hetzelfde in Qatar: "We kijken uit naar de voorlaatste race van het seizoen in Qatar, na ons ééntweetje in Las Vegas", blikt hij vooruit. "Het team heeft het ontzettend goed gedaan gedurende de drie dagen in de Verenigde Staten. We waren erg snel en hebben zaterdagavond goed werk geleverd. George controleerde de race vanaf pole position, reed foutloos en had nog harder gekund als het had gemoeten. Lewis verreed ondertussen een fantastische inhaalrace vanaf P10, zich een weg vechtende naar de tweede plaats."

Artikel gaat verder onder video

Grote verschillen met Las Vegas

De Mercedes-teambaas vervolgt: "De races in Las Vegas en Qatar kunnen niet nog meer verschillend van elkaar zijn. Het Lusail International Circuit heeft veel sectoren op hoge snelheid en slechts een paar, of überhaupt geen, zware remzones. Ondanks dat we er later heen gaan dan vorig jaar, zal het er nog steeds ontzettend warm zijn. Dat is totaal anders dan de lage temperaturen en veel sectoren op lage snelheid in Las Vegas. Desalniettemin mikken we op wederom een sterk weekend."

Geschikte lay-out voor Mercedes

Volgens de Oostenrijker voelt de W15 zich goed op circuits met veel snelle bochten, zoals bijvoorbeeld Spa en Silverstone: "We hebben ongetwijfeld geprofiteerd van de lage temperaturen in Las Vegas, maar de lay-out in Qatar zou beter bij de sterke punten van onze auto moeten passen. We weten dat onze concurrentie sterker zal zijn dan afgelopen weekend, maar we willen de auto in het juiste werkvenster krijgen en weer vooraan mee doen."

Gerelateerd