Kees van de Grint is van mening dat Max Verstappen met name in de tweede seizoenshelft heeft gereden als een ware kampioen, in tegenstelling toch zijn voornaamste uitdager: Lando Norris.

Max Verstappen heeft afgelopen zondag in Las Vegas beslag gelegd op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1. De Nederlander kwam onder de neonlichten van de stad als vijfde over de streep, één positie voor titelrivaal Lando Norris. De 27-jarige Limburger staat nu in een bijzonder rijtje met die twee andere viervoudig wereldkampioenen: Alain Prost en Sebastian Vettel. Verstappen heeft nu enkel nog Juan Manuel Fangio (vijf), Michael Schumacher (zeven) en Lewis Hamilton (zeven) voor zich staan.

Tweede seizoenshelft Verstappen

Bij Viaplay gaat Kees van de Grint in op de titel van Verstappen, in vergelijking met die van vorig jaar: "Hij was niet dominant, dus dan kan je zeggen, verleden jaar had hij de... Hij was natuurlijk veel dominanter", trapt de voormalig Bridgestone-topman af. "Dat vond ik qua geschiedenis daarom veel mooier, maar zoals ik al aan aantal keren heb gezegd: de tweede helft van het seizoen heeft hij gereden als een kampioen."

Geweldige prestatie

Van de Grint vervolgt: "En dat in tegenstelling tot zijn uitdager Lando Norris, die helemaal niet heeft laten zien dat hij enige kans of aanspraak mocht maken op de titel. Het is geweldig wat hij gepresteerd heeft. Vier keer wereldkampioen. Maar met een vijfde plek... Er is euforie, maar het is geen afsluiting, waarvan ik ook niet denk dat Verstappen het zo had gewenst."

