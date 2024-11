Christian Horner is ondanks een moeizaam weekend voor Red Bull Racing in Las Vegas positief over het verloop tot nu toe. Volgens de teambaas zijn de pijnpunten in kaart gebracht en is de performance aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vrijdag.

Red Bull Racing komt vooralsnog niet goed voor de dag op het stratencircuit in Las Vegas. Max Verstappen moest in de kwalificatie tekenen voor de vijfde startplaats, met teammaat Sergio Pérez nog veel verder naar achteren op P16. De auto's van Red Bull Racing verliezen tijd op het rechte stuk door de steile achtervleugel, maar waar dat normaal voor extra grip zorgt, komen de bolides ook niet lekker door een aantal bochten heen.

Werkvenster voor de banden

"Het was een lastige kwalificatie", blikt Christian Horner terug. "De lage temperaturen en de baan zijn een uitdaging voor onze banden. Onze performance is met iedere sessie verbeterd en we beginnen in te zien waar we tijd verliezen, maar het werkvenster voor de banden is ontzettend klein", klinkt het.

Tevreden over Verstappen, Pérez niet genoemd

Horner vervolgt: "Max heeft een goede ronde op het bord gezet. Ik weet dat hij op meer had gehoopt, maar op dit circuit kan je absoluut inhalen en de manier waarop de banden zich gedragen in de kwalificatie en de race, zijn totaal verschillende uitdagingen. Iedereen op de eerste vier startrijen kan deze race winnen. Het wordt leuk om te zien hoe het gaat morgen."

