De FIA heeft aangekondigd wie er bij de persconferenties aanwezig zullen zien voor de F1 Grand Prix van Japan. De derde wedstrijd van het seizoen op het Suzuka International Racing Course wordt aankomende zondag verreden.

Japan was het eerste Aziatische land om een wedstrijd van de Formule 1 te organiseren. Het ronderecord staat sinds 2019 op naam van Lewis Hamilton. Er staan 53 ronden op de planning en de weersverwachting is omgeslagen. Er wordt veel zon en weinig regen voorspeld. Max Verstappen wist vorig jaar de Grand Prix van Japan op zijn naam te schrijven en Sergio Pérez maakte er een dominante één-twee van. Lando Norris begint aan de derde ronde van 2025 als kampioenschapsleider met een voorsprong van 8 punten op Verstappen.

Persconferentieschema

De persconferentie van donderdag lijkt vooral om de veelbesproken rijderswissel bij Red Bull te gaan. Liam Lawson zal als eerste aanschuiven en de nieuwe Racing Bulls-coureur wordt vergezeld door Pierre Gasly en George Russell. Thuisheld Yuki Tsunoda zit bij het tweede clubje dat de media te woord mag staan, naast Nico Hülkenberg en Charles Leclerc. Max Verstappen zullen we in de zogeheten tv pen vinden. Tussen de twee vrije trainingen op de vrijdag is de persconferentie van een aantal topmannen van de teams. Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies zal aanwezig zijn evenals Haas-teambaas Ayao Komatsu en Mercedes-track engineering director Andrew Shovlin.

Donderdag 20 maart 5:30 uur Nederlandse tijd Pierre Gasly Alpine Liam Lawson Racing Bulls George Russell Mercedes

Donderdag 20 maart 6:00 uur Nederlandse tijd Nico Hülkenberg Kick Sauber Charles Leclerc Ferrari Yuki Tsunoda Red Bull

Vrijdag 21 maart 6:30 uur Nederlandse tijd Ayao Komatsu Haas Laurent Mekies Racing Bulls Andrew Shovlin Mercedes

