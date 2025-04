De F1 Grand Prix van Japan staat voor de deur. De wedstrijd in het land van de rijzende zon wordt aankomende zondag verreden. Er hangt echter een vraagteken boven Suzuka, vanwege verschillende wijzigingen aan het circuit. Het kan opnieuw lijden tot verkeerde inschattingen wat betreft het bandenslijtage.

De eerste Formule 1-race in Azië ooit die meetelde voor het kampioenschap, was tevens de allereerste Grand Prix van Japan. Fuji Speedway speelde toen gastheer van de iconische finale van 1976, waarin James Hunt Niki Lauda versloeg voor de wereldtitel. Na een tweede race op Fuji een seizoen later duurde het tien jaar, voordat de koningsklasse terugkeerde naar Japan. Sindsdien organiseert het Suzuka International Racing Course bijna elk jaar de Grand Prix van Japan. Er werd in 2007 en 2008 weer een uitstap gemaakt naar Fuji en er kon in 2020 en 2021 niet afgereisd worden naar Japan vanwege de pandemie.

Nieuw asfalt, nieuwe kerb en nieuwe grindbakken

Honda is sinds de oprichting van het circuit in 1962 de eigenaar. Wat de baan van 5.807 kilometer bijzonder maakt, is dat het door voormalig Circuit Zandvoort-directeur Hans Hugenholtz is ontworpen in een '8-vorm'.

Nieuw voor dit jaar is dat Suzuka voor een groot deel opnieuw is geasfalteerd. De baan is vanaf het uitkomen van de laatste chicane tot aan het eind van de eerste sector helemaal voorzien van een nieuwe, zwarte laag. Het is een cruciaal gedeelte van het circuit met alleen maar hogesnelheidsbochten waar er veel druk komt te staan op de banden. Pirelli neemt net als in 2024 de C1-, C2- en C3-banden mee, dus de drie hardste compounds, maar de twee laatstgenoemden zijn wel van een iets zachtere variant.

Tevens is de enkele kerb in bocht 9, de tweede Degner, vervangen door een hogere, dubbele kerb. De astroturf aan de buitenkant van bochten 2, 7, 9, 14 en 17 zijn vervangen door grind.

Bovenstaande aanpassingen aan het Suzuka International Racing Course hebben voor vraagtekens gezorgd bij de F1-teams, aangezien het een effect zal hebben op het bandenslijtage. Een nieuwe asfaltlaag evenals de veranderende temperaturen zorgden er in China nog voor dat Max Verstappen te voorzichtig was met zijn banden, terwijl Charles Leclerc juist te veel van zijn rubber had gevraagd met een verkeerde berekening van Ferrari en diskwalificatie tot gevolg.

