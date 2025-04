Volgens Tony Quinn, voormalig geldschieter van Liam Lawson, heeft Red Bull Racing er goed aan gedaan om de Nieuw-Zeelander terug te zetten naar de Racing Bulls. Lawson kon in de twee openingsweekenden totaal niet mee met teamgenoot Max Verstappen en Quin verwacht dat Lawson zich bij het zusterteam kan revancheren.

Lawson moet na slechts twee races plaats maken voor Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing. De Japanner krijgt van het Oostenrijkse team zijn debuut tijdens zijn thuiswedstrijd in Suzuka. Lawson wist namelijk in de twee races niet uit de achterhoede te komen en volgens Helmut Marko en Christian Horner werd de druk alleen maar groter op de 23-jarige Kiwi. Helemaal uit de Formule 1 verdwijnt Lawson overigens niet, Horner wees namelijk al op de beschermplicht vanuit het team en Lawson kan daarom alsnog zijn Formule 1-carrière redden bij het Italiaanse zusterteam.

Red Bull heeft volgens Quinn op tijd aan de bel getrokken

Quinn was vooral in de beginfase van de carrière van Lawson een steunpilaar en onthult in gesprek met Speedcafe dat de rijderswissel niet als iets negatiefs moet worden gezien. "Ik denk eigenlijk dat het goed voor hem zal zijn. Als hij doorgaat naar een ander evenement, en als het niet goed uitpakt, zou het voor hem nog erger zijn, denk ik. Ik denk dat hij bijna suïcidaal zou zijn, om eerlijk te zijn", zo opent Quinn. Wel is de voormalig geldschieter van Lawson wat verbaasd over het moment van ingrijpen. "De indruk was dat, als hij zich niet zou verbeteren tegen de tijd dat Japan eraan kwam – omdat Japan in theorie goed zou moeten zijn – hij vervangen zou worden door Tsunoda. Dat was het eerste gesprek, en dat is duidelijk wat er is gebeurd. Maar het is een evenement eerder gebeurd dan we dachten", onthult de partner.

Steun voor Lawson

Lawson heeft zich dus slechts twee races kunnen meten met Verstappen en dat heeft de Kiwi enigszins onderschat, vertelt Quinn. "Het is een stuk moeilijker geweest dan hij dacht dat het zou zijn. Ik denk dat dat een beetje een verrassing is, omdat al zijn tests en de resultaten uit de simulator erg positief waren." Hoewel Quinn normaliter van de oude stempel is, heeft hij Lawson gespaard, nadat hij was teruggezet. "Ik ben een beetje zoals een ouderwetse schooldirecteur; ik zal je f*cking prijzen als je iets goed doet, en ik zal razen als je niets groots doet. Dit is niet het moment om f*cking tegen Liam te razen. Ik denk dat hij gewoon wat steun nodig heeft onderweg. Natuurlijk zou ik er zijn als hij me om welke reden dan ook nodig zou hebben, want ik denk echt dat hij erg getalenteerd is", aldus Quinn.

