Yuki Tsunoda staat voor een groot karwei en weet maar al te goed hoe belangrijk zijn Red Bull-debuut in Japan is. Nadat hij zijn droompromotie heeft gekregen ten koste van Liam Lawson, beseft de Japanner dat er weinig ruimte is voor fouten bij zijn debuut in zijn geboorteland: ''Red Bull kijkt altijd naar prestaties op korte termijn. Ik moet direct laten zien dat ik er klaar voor ben.”

Tsunoda heeft de eerste sessies achter de rug op de Red Bull-simulator en concludeert dat de eerste uitdaging is om de RB21 onder de knie te krijgen: ''Ik ben me bewust van de uitdagingen in deze nieuwe auto. Er is weinig tijd te verliezen en de lat ligt hoog. Het is de harde realiteit dat mijn eerste ervaringen in deze auto in de praktijk zullen zijn, dus ik zal er snel aan moeten wennen.” Het team werkt vanuit het Verenigd Koninkrijk hard om de Japanner klaar te stomen voor de Grand Prix van Suzuka. ''Het team zet alles op alles om mij voor te bereiden op de race,'' aldus Tsunoda.

Leren van Verstappen

Tijdens zijn eerste dagen bij Red Bull maakt Tsunoda een leergierige indruk en hij gebruikt de ervaring en kwaliteit van zijn collega Max Verstappen om zelf stappen te zetten: ''Ik ga lessen trekken uit de manier van rijden van Max, ik wil het maximale uit dit weekend halen.” Daarmee hoopt ‘Tsunami’ dat snel de juiste afstellingen voor de auto zijn gevonden: ''Uiteindelijk wil ik zo snel mogelijk zijn. Ik zal veel feedback geven om daarmee de auto beter te maken.”

Extra druk door thuisrace

Aan de motivatiespier van de 24-jarige Japanner zal het niet liggen: ''Ik voel me ontzettend vereerd om voor dit team te mogen rijden. Dat ik mijn debuut mag maken tijdens mijn thuisrace voelt best gek, het brengt wel druk met zich mee. Ik weet dat het een uitdaging zal zijn om hier mijn debuut te maken, maar het geeft ook een gevoel van opwinding.” Hiermee doelt Tsunoda op zijn droomstap: ''Dit is een enorme mijlpaal in mijn carrière.”