Sergio Pérez is pas net verdwenen uit de Formule 1 maar overweegt nu alweer een comeback in de koningsklasse te maken, mits hij een project kan vinden dat hem helemaal pakt en waar zijn ervaring gewaardeerd wordt.

Project dat aanspreekt

Na zijn gedwongen vertrek bij Red Bull Racing aan het einde van het seizoen 2024 - ondanks dat hij nog een contract had - is Pérez rustig de tijd aan het nemen om na te denken over de rest van zijn loopbaan. Het vertrek kwam na een periode waarin de auto, en met name de RB20, steeds moeilijker te besturen was voor de Mexicaan, waardoor hij wisselende resultaten boekte. Inmiddels zit hij lekker in de zon met zijn gezin in Mexico en kijkt hij van een afstand naar de sport waar hij zoveel jaren zijn leven voor heeft gegeven.

Pérez benadrukt dat hij alleen terugkeert als hij een project vindt dat hem op alle vlakken aanspreekt. “Als ik een project vind dat me volledig motiveert om terug te keren, waar het team in mij gelooft en mijn carrière en ervaring waardeert, zou dat zeer aantrekkelijk zijn om te overwegen,” aldus de coureur tegenover Formula1.com. Inmiddels heeft hij al met verschillende teams gesproken, waaronder het nieuwe Amerikaanse team Cadillac, dat vanaf 2026 de grid op wil komen. Adviseur Mario Andretti bevestigt dat het tweede stoeltje bij Cadillac - naast een beoogde Amerikaan - gericht is op een ervaren naam als Pérez, die zijn land mee kan nemen en dus ook de nodige commercialiteit kan brengen."Er zijn momenteel een aantal zeer interessante projecten gaande. Ik ben door een paar teams benaderd na Abu Dhabi. Op dit moment is het seizoen gaande en dus ontstaan er de komende maanden kansen."

Hoop op terugkeer

Ondanks dat Pérez momenteel niet op de grid staat voor 2025, houdt hij de hoop op een terugkeer levend. Hij heeft zichzelf zes maanden de tijd gegeven om rustig na te denken over welke stap hij daarna wil zetten. Een terugkeer is dus zeker niet uitgesloten, al zal het allemaal wel moeten gebeuren in de juiste omstandigheden en bij het juiste team dat hem en zijn kwaliteiten waardeert, zeker met het oog op de nieuwe regels per 2026. "We zijn aan het praten met een paar partijen. Zodra ik al mijn opties weet, zal ik een beslissing maken. Ik kom alleen terug als er een project is dat klopt en waar ik van kan genieten. Dat is wel duidelijk", besluit Pérez.

