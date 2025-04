Komend weekend is Max Verstappen met Red Bull en het F1-circus in Suzuka voor de derde race van het seizoen 2025: de F1 Grand Prix van Japan. Met wat voor weer moeten de coureurs rekening gaan houden komend weekend? Er werd eerst gewaarschuwd dat het niet best ging worden, maar nu lijkt dit beeld weer heel anders te zijn.

De Grand Prix van Japan werd vorig jaar gewonnen door Max Verstappen, in een periode dat hij definitief zijn vierde titel binnen aan het halen was. Het circuit staat bekend als een populair circuit bij de coureurs wegens de snelheid en de mooie bochtencombinaties die er zijn. In Bahrein en Saoedi-Arabië zal het weer geen rol gaan spelen, maar in Japan wel?

Weerbericht Grand Prix van Japan

Daar waar het vorige week nog leek alsof het een pittig weekend qua weer zou worden in Suzuka, lijkt dit nu weer mee te vallen. Overdag zal het zestien graden Celsius zijn op vrijdag en zaterdag, terwijl er zondag zelfs twintig graden verwacht mag worden. Op vrijdag is er geen kans op regen, terwijl er op zaterdag 8% en zondag 2% kans op regen is. Op vrijdag en zondag is er de meeste kans op zon in Japan.

