Jonathan Wheatley is officieel aangesteld als de nieuwe teambaas van Audi F1, zo bevestigt Audi F1 aan PlanetF1.com. Na een succesvolle periode bij Red Bull, waar hij een sleutelrol speelde in de successen van onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen, neemt Wheatley nu het roer over bij Sauber. Hoewel hij eigenlijk pas na de zomer zou beginnen, start hij vandaag al in zijn nieuwe rol, dankzij een deal tussen Sauber en Red Bull.

Sauber, dat momenteel op de achtste plaats staat in het constructeursklassement met zes punten uit de eerste twee races van het seizoen van 2025, staat te trappelen om Wheatley te verwelkomen. Zijn eerste race als teambaas zal de Grand Prix van Japan worden. De overstap naar Audi F1 markeert een belangrijke fase in de metamorfose van Sauber, dat zich voorbereidt op de volledige overname van Audi vanaf het begin van volgend seizoen.

Wheatley gaat samenwerken met Binotto

Wheatley gaat nauw samenwerken met Mattia Binotto, die vorig jaar zomer werd aangesteld als chief operating and technical officer van Sauber Motorsport. De komst van Wheatley en Binotto zijn slechts twee van de vele strategische veranderingen die onderdeel uitmaken van Audi's langverwachte entree in de Formule 1 in 2026. Daarbij heeft het team met het duo twee zwaargewichten om de renstal vooruit te trekken. Het team is duidelijk ambitieus en wil zich stevig vestigen binnen de koningsklasse van de autosport.

Nieuw tijdperk voor Audi F1 in 2026

Met Wheatley aan het roer, staat Audi F1 aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De komende periode wordt cruciaal voor het team dat zich wil gaan wapenen voor de uitdagingen én kansen van de toekomst. En die toekomst lijkt er al voor een deel in te zitten, want volgens de laatste berichten is het al rond dat de ervaren coureur Nico Hülkenberg volgend seizoen zijn intrede gaat doen binnen de gelederen van Sauber - geflankeerd door het talentvolle Gabriel Bortoleto. De lange termijn plannen voor een integratie van Audi in de Formule 1 worden hiermee extra onderstreept.

Zehnder krijgt nieuwe rol binnen Sauber

Naast de komst van Wheatley, maakte Sauber ook bekend dat Beat Zehnder een nieuwe rol binnen het team gaat vervullen. De al jarenlang aan Sauber verbonden medewerker, die sinds 1993 betrokken is bij het team, wordt directeur van signature programma's en operaties. In die rol gaat hij zich voornamelijk richten op het beheer van Sauber's erfgoedprogramma en de overgang naar Audi F1. Zehnder blijft weliswaar minder dagelijks aan het roer, maar blijft wel betrokken bij het team. "We kunnen allemaal blij zijn dat Wheatley komt. Na 571 races zal ik niet langer aan het roer staan, maar ik zal zeker nog taken op de achtergrond vervullen." zo zei hij aan Blick.