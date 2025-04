Het vertrek van Adrian Newey deed Red Bull Racing toch wel wat pijn, maar de rol van voormalig hoofdontwerper Rob Marshall is wat onderbelicht. Marshall sloot in 2024 aan bij McLaren en het team uit Woking wist vorig jaar voor het eerst sinds 26 jaar naar de constructeurstitel te grijpen. Doet het vertrek van Marshall Red Bull meer pijn dan we denken?

Gerelateerd