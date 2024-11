Max Verstappen weet naar eigen zeggen waarom hij op 27-jarige leeftijd de status van drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 heeft: als de Nederlander racet, racet hij puur en alleen om te winnen.

Max Verstappen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste namen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Limburger is nog altijd slechts 27 jaar oud, maar heeft inmiddels drie wereldkampioenschappen en tal van indrukwekkende records achter zijn naam staan. De kans is erg groot dat Verstappen volgend weekend in Las Vegas een vierde wereldkampioenschap aan zijn portfolio toe mag voegen, waarmee hij op gelijke hoogte komt met mannen als Alain Prost en Sebastian Vettel. Alleen Juan Manuel Fanio (vijf wereldtitels), Lewis Hamilton (zeven wereldtitels) en Michael Schumacher (zeven wereldtitels) staan dan nog hoger op het lijstje.

Racen om te winnen

In de podcast Podpad geeft Verstappen een duidelijke reden voor het feit dat hij zichzelf drievoudig wereldkampioen mag noemen: "We willen allemaal winnen", trapt de Red Bull Racing-coureur af. "Daar doe je alles voor. Ik haat verliezen. Als je racet, race je daarom om te winnen. Dat is hoe ik er naar kijk en ook hoe ik mijn leven leef. Sommigen waarderen dat meer dan anderen. Daarom ben ik ook drievoudig wereldkampioen", klinkt het.

