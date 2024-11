Max Verstappen laat weten erg onder de indruk te zijn van Franco Colapinto in de Formule 1, en begrijpt naar eigen zeggen dat het voor veel teams aantrekkelijk zou zijn om de Argentijnse verrassing toe te voegen aan de line-up. Ook Red Bull heeft immers laten weten interesse te hebben.

Franco Colapinto is in hoog tempo naam voor zichzelf aan het maken in de Formule 1. De 21-jarige Argentijn begon het seizoen als Formule 2-coureur bij MP Motorsport, maar werd plots door Williams-teambaas James Vowles uit de opstapklasse geplukt om het seizoen af te maken in de Formule 1, als vervanger van de in Zandvoort op staande voet ontslagen Logan Sargeant. Sindsdien heeft Colapinto vijf belangrijke punten voor Williams bij elkaar gereden in vijf races, ten opzichte van 15 punten voor teammaat Alexander Albon in twintig races.

Artikel gaat verder onder video

Franco Colapinto

Alhoewel er voor 2025 weinig beschikbare zitjes zijn in de Formule 1, hebben meerdere teams interesse getoond. Zo ook Red Bull. Christian Horner zou de Argentijn graag plaats laten nemen bij zusterteam Visa Cash App RB. De energiegigant zal dan echter wel diep in de buidel moeten tasten. Colapinto behoort tot het opleidingsprogramma van Williams, en zal dus weggekocht moeten worden. Red Bull-topman Helmut Marko liet eerder al weten dat er weinig interesse is in een deal op leenbasis.

Verstappen reageert

In Brazilië wordt Verstappen gevraagd naar wat hij ervan zou vinden, als hij Colapinto als nieuwe teammaat krijgt: "Ik weet het niet. Het is moeilijk voor mij om antwoord te geven. Ik ben erg druk met andere dingen die verbeterd moeten worden. Hij doet het momenteel fantastisch in de Formule 1, dus dat is geweldig om te zien. Ik begrijp natuurlijk dat het voor veel teams heel aantrekkelijk is om hem te hebben. Dus het is aan het team om te bepalen wat zij willen doen."

Gerelateerd