Andrea Stella legt zich neer bij het besluit van de FIA om geen verder onderzoek te doen naar de bib van Red Bull Racing. Volgens de McLaren-teambaas is het nu tijd om verder te gaan.

Red Bull Racing speelde de afgelopen dagen de hoofdrol in de zoveelste Formule 1-soap van het seizoen. Het team werd er van verdacht de hoogte van de vloer te kunnen veranderen tussen de kwalificatie en de race in, door een trucje met de bib of T-tray: de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Na de kwalificatie vallen de auto's onder de parc fermé-regels, wat inhoudt dat er niets meer aan veranderd mag worden. Het veranderen van de rijhoogte, wat een enorm performanceverschil voor de race op kan leveren, zou dus illegaal zijn.

Hoofdstuk gesloten

De formatie van Max Verstappen en Sergio Pérez erkende dat een dergelijk systeem op de auto zat, maar dat hier nooit onreglementair gebruik van is gemaakt. De FIA heeft het onderdeel verzegeld en vanaf het raceweekend in Brazilië over twee weken mag het niet meer op de auto zitten, maar verder heeft het motorsportorgaan het boek inmiddels gesloten. "Kan ik eerlijk met absolute zekerheid zeggen of er iets ongewoons is geweest? Nee. Kan ik zeggen dat de zaak gesloten is? Jazeker", vertelde Nikolas Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij. "Het is moeilijk om achteraf te bewijzen wat er precies is gebeurd."

Tijd om verder te gaan

En dus kan McLaren-teambaas Andrea Stella niets anders doen dan zich daar bij neerleggen: "In deze fase kan je er op verschillende manieren mee omgaan: je kan het afsluiten of je kan blijven jagen", citeert Motorsport.com. "Mijn mening is dat dergelijke zaken in handen zijn van de technische afdeling van de FIA. Daar zitten capabele mensen die meer informatie hebben dan wij als teams. Ook hebben zij meer tools dan wij om meer informatie te vergaren. Zij hebben de expertise. Ik vertrouw op wat zij doen. Als de FIA denkt dat de zaak is gesloten, dan accepteer ik dat. De zaak is gesloten, tijd om verder te gaan."

