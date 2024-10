Sergio Pérez is niet verder gekomen dan de elfde tijd in de sprint shootout voor de sprintrace van zaterdag. De Mexicaan noemt het "heel frustrerend" en stelt dat er veel werk aan de winkel is voor de rest van het weekend.

Het Circuit of the Americas in Texas vormt dit weekend het decor voor de vierde sprintrace van het Formule 1-seizoen. Na een interessante eerste en enige vrije training leek Ferrari er goed bij te zitten, maar in de kwalificatie voor de sprintrace bleek het er toch iets anders voor te staan. Max Verstappen pakte pole met een 1.32.833, gevolgd door George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris en Carlos Sainz. Sergio Pérez moest tekenen voor P11.

Frustrerende sessie voor Pérez

Daarmee eindigde de Mexicaan onder andere achter de Haas van Nico Hülkenberg, de VCARB van Yuki Tsunoda en de Williams van Franco Colapinto. "Het is heel frustrerend", vertelt Pérez na afloop. "We hebben twee stappen achteruit gezet vanaf Q1 met het bandenmanagement. Dat maakte het helaas heel moeilijk. Uiteindelijk is het wat het is.

Sterk zijn in de race

De Red Bull Racing-coureur vervolgt: "Hopelijk hebben we vandaag veel over de auto kunnen leren en ervoor zorgen dat het in de kwalificatie [voor de Grand Prix] samenkomt. Ik had het moeilijk op hoge snelheid. Onze snelheid in de long runs zag er goed uit vanmorgen. Het doel is om sterk te zijn in de race. Ik had het vooral te moeilijk in de eerste sector, dus daar hebben we nog wat werk te doen."

