Franco Colapinto hoopt in 2025 fulltime op de grid te staan in de Formule 1, maar de Williams-coureur is zich ervan bewust dat het een lastig verhaal wordt om nog een zitje te bemachtigen.

De Grand Prix van Zandvoort bleek voor Logan Sargeant zijn waterloo. De Amerikaan schreef tijdens een vrije training opnieuw een bolide van Williams af en werd per direct op straat zet. Teambaas James Vowles besloot vervolgens de 21-jarige Franco Colapinto uit de Formule 2 te plukken om het seizoen namens Williams af te maken op het hoogste niveau. Voor volgend seizoen is Carlos Sainz al aangesteld als teammaat van Alexander Albon, maar Colapinto maakt sindsdien dusdanig veel indruk, dat de algemene consensus is dat de Argentijn een fulltime zitje in 2025 hoort te krijgen.

Een lastig verhaal

"Het is mijn droom om in de Formule 1 te blijven, dat is waar ik aan blijf werken", vertelt Colapinto bij The Fast and the Curious. "Ik bekijk het race per race. Dit jaar heb ik een geweldige kans gekregen die ik met beide handen heb aangepakt, maar het is mij doel om in de Formule 1 te blijven. Ik ga mijn best doen om te laten zien wat ik in huis heb en om te laten zien dat ik een zitje verdien. Ik doe het goed op het moment, dus dat gaat de goede kant op. Maar qua zitjes wordt het natuurlijk een erg lastig verhaal voor volgend jaar."

Nadenken in december

Sauber is het enige team dat nog een plekje beschikbaar heeft voor 2025, nadat eerder Nico Hülkenberg al werd binnengehaald. De formatie - vanaf 2026 actief als Audi - heeft echter meerdere namen op het lijstje staan. "Ik maak me nog niet druk over 2025", vervolgt Colapinto. "Ik focus me op dit jaar en wat we moeten doen met de geweldige kans die ik voor 2024 heb gekregen. We willen het jaar goed afsluiten. In december als het seizoen er op zit is er tijd om na te denken over wat ik ga doen."