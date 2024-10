Het Formule 1-team van Mercedes introduceert aankomend weekend in Texas het laatste updatepakket van het seizoen. Daarmee hoopt de Duitse grootmacht met name waardevolle informatie voor het 2025-seizoen te verschaffen.

Na een aantal weken van rust strijkt de Formule 1-karavaan aankomend weekend neer op het Circuit of the Americas in Texas, waar op zondag 20 november de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden. Het vormt de eerste stop in een drieluik met Mexico en Brazilië, waarna na een korte pauze ook Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi achtereenvolgend aangedaan worden. Een bijzonder intens laatste deel van het seizoen dus. Mercedes is vastberaden de komende zes races te gebruiken om een goede aanloop naar het seizoen van 2025 te nemen.

Intense eindfase

"Dit weekend markeert de start van een intense periode richting het einde van het seizoen", aldus teambaas Toto Wolff. "We hebben zes races in de komende acht weken, met als afsluiting de seizoensfinale in Abu Dhabi. Hoewel we niet in de race zijn voor de kampioenschappen, is er nog genoeg om voor te strijden en de kans om enkele mooie momenten te creëren. We willen dit jaar zo sterk mogelijk afsluiten, momentum opbouwen voor 2025 en Lewis op de beste manier vaarwel zeggen."

Updatepakket Mercedes

De Oostenrijker vervolgt: "We zijn daarom hard aan het werk geweest sinds Singapore om onze prestaties te analyseren en te kijken hoe we ons kunnen verbeteren. We brengen ons laatste updatepakket van het seizoen naar Texas, met als doel de kloof naar de koplopers te verkleinen. Dit pakket zal ook waardevolle informatie opleveren die ons helpt bij de ontwikkelingsrichting voor 2025."

Sprintweekend

Het aanstaande raceweekend vormt daarnaast het decor voor het vierde sprintweekend van het seizoen: "We zullen dus op ons best moeten zijn om het updatepakket effectief te introduceren", klinkt het. "Het Circuit of the Americas is een fantastisch circuit, maar het heeft ons vorig jaar verrast. De hoge snelheid van het circuit, gecombineerd met het hobbelige asfalt, vormt een uitdaging voor zowel de auto als de coureur. We kijken ernaar uit."

