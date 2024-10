Het vierde sprintraceweekend van het jaar in Austin: hoe zat het ook alweer?

Het raceweekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten vormt dit seizoen het decor voor de vierde sprintrace van het seizoen, waar er in totaal zes op het programma staan. Hoe zat het ook alweer precies?

Ook dit jaar worden er weer zes sprintraces verreden tijdens het Formule 1-seizoen, wat betekent dat er tijdens zes raceweekenden extra punten te verdienen zijn. De races over honderd kilometer werd eerder al afgewerkt in China, Miami en Oostenrijk. De Verenigde Staten, Brazilië en Qatar staan nog op het programma. Gezien de spannende titelstrijd tussen zowel Red Bull Racing en McLaren als Max Verstappen en Lando Norris zouden de sprintraceweekenden zomaar eens van groot belang kunnen gaan zijn, maar hoe zat het ook alweer precies?

Sprintraces

Het sprintformat is sinds de introductie in 2021 al een aantal keren op de schop gegaan. Zo vormde de uitslag van de sprintrace eerst de startopstelling voor de Grand Prix, en kreeg de winnaar slechts drie punten toegekend. Dat is verleden tijd. In het huidige format wordt er op de vrijdag nu slechts één vrije training verreden, waarna na de kwalificatie voor de Grand Prix volgt. Op zaterdag is het tijd voor de zogeheten Sprint Shootout, een extra kwalificatie voor de sprintrace zelf. Later op de dag wordt de sprintrace verreden. Op zondag is het tijd voor de Grand Prix.

Hoe werkt de Sprint Shootout

De Sprint Shootout wijkt af van de reguliere kwalificatie, al zijn er ook overeenkomsten. De sessie wordt afgewerkt aan de hand van een Q1, Q2 en Q3. Deze sessies zijn echter korter dan de sessies tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. Q1 duurt 12 in plaats van 18 minuten, Q2 duurt 10 in plaats van 15 minuten en Q3 duurt 8 in plaats van 12 minuten. Ook de puntenverdeling is flink aangepast. Vandaag de dag krijgt de top acht punten, waar dit eerder enkel de top drie was.

Puntenverdeling Formule 1-sprintraces 2024

Eerste plaats: acht WK-punten

Tweede plaats: zeven WK-punten

Derde plaats: zes WK-punten

Vierde plaats: vijf WK-punten

Vijfde plaats: vier WK-punten

Zesde plaats: drie WK-punten

Zevende plaats: twee WK-punten

Achtste plaats: één WK-punt

Waar en wanneer worden de sprintraces gehouden in 2024?

20 april: China - Shanghai International Circuit

4 mei: Miami - Miami International Autodrome

29 juni: Oostenrijk - Red Bull Ring

19 oktober: Verenigde Staten - Circuit of the Americas

2 november: Brazilië - Autodromo José Carlos Pace

30 november: Qatar - Losail International Circuit

