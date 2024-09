Sergio Pérez is onder de indruk van het optreden van Formule 1-nieuweling Franco Colapinto tijdens de Grand Prix van Singapore. Volgens de Red Bull Racing-coureur heeft de Argentijn "niet één fout gemaakt."

Franco Colapinto heeft nog maar drie races achter zijn naam staan in de Formule 1, maar de 21-jarige Argentijn maakt in hoog tempo naam voor zichzelf. Colapinto werd door het team van Williams na de Grand Prix van Zandvoort uit de Formule 2 geplukt, om het seizoen in de Formule 1 af te maken als vervanger van de op staande voet ontslagen Logan Sargeant. Sindsdien werd hij twaalfde in Monza, achtste in Bakoe en elfde in Singapore. Ook weet hij in de kwalificatie zijn ervaren teammaat Alexander Albon het vuur nu al aan de schenen te leggen.

Artikel gaat verder onder video

Pérez onder de indruk van Colapinto

Tijdens de Grand Prix van Singapore wist Colapinto lange tijd Sergio Pérez in de Red Bull achter zich te houden. "Deze gast is goed, moeilijk in te halen", zo klonk de Mexicaan over de boordradio. Na afloop had Pérez meer lovende woorden over voor de Argentijn: "Hij heeft een fantastische race verreden. Hij maakte niet één fout", klonk het. "Het was moeilijk om hem bij te houden, het was sowieso een moeilijke race. Uiteindelijk wisten we hem met een undercut voorbij te gaan, maar dat is het enige wat we konden doen."