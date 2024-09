McLaren lanceert als derde team speciale livery voor Grand Prix van Singapore

Het Formule 1-team van McLaren verschijnt in Singapore met een speciale livery op het asfalt. In samenwerking met sponsor OKX gaat het om een zogeheten Legend Reborn-livery.

McLaren is het derde Formule 1-team dat een speciale livery voor het raceweekend in Singapore heeft aangekondigd. Eerder lanceerde Mercedes al een speciale livery ter ere van het vijftigjarig bestaan van hoofdsponsor Petronas, terwijl Visa Cash App RB met de inmiddels al beroemde 'spijkerbroek-livery' de strijd aan zal gaan. Bij McLaren is het oranje nog altijd de overheersende kleur, maar in het kader van de samenwerking met sponsor OKX zijn er witte tinten aan het kleurenpatroon toegevoegd. Het is een eerbetoon aan de MP4-auto's van McLaren waarmee het tussen 1981 en 1996 uitkwam in het wereldkampioenschap Formule 1.

