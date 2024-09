Het team van McLaren is overstag en gaat in het laatste deel van het seizoen voor 'alle ballen op Lando Norris.' Teambaas Andrea Stella vertelt dat hij Oscar Piastri hier inmiddels over heeft ingelicht.

Lando Norris momenteel de enige coureur die nog enigszins kans maakt om het wereldkampioenschap Formule 1 bij Max Verstappen weg te kappen. De Brit kijkt tegen een ruime achterstand van 62 punten aan, maar met nog acht raceweekend te gaan en de enorm afgevlakte performance van Red Bull Racing, lijkt de 24-jarige coureur niet volledig kansloos. Dan moet echter wel ieder resultaat gemaximaliseerd worden, en daarin heeft McLaren de afgelopen weken te kort geschoten.

Artikel gaat verder onder video

Teamorders McLaren

De Britse formatie wilde tot voor kort Norris niet de voorkeur geven ten opzichte van teammaat Oscar Piastri in het wereldkampioenschap, waardoor Norris een aantal dure punten is misgelopen. In de media werd weinig begrip opgebracht voor de beslissingen van het team, maar nu is McLaren zelf toch overstag. CEO Zak Brown liet eerder deze week weten dat het tijd is om alle ballen op Norris te spelen om nog een kans te maken om het wereldkampioenschap bij de coureurs en teambaas Andrea Stella heeft Piastri inmiddels op de hoogte gebracht van zijn nieuwe rol.

Stella voerde gesprekken met Piastri

"Toen ik aan Oscar vroeg of hij bereid zou zijn een overwinning op te geven, zei hij: 'Pijnlijk, maar als dat het juiste is om te doen, zal ik het doen'", aldus Stella tegenover de BBC. "In Monza verdiende Lando de overwinning. Af en toe kan je een beetje geholpen worden door je teammaat, maar eigenlijk wil je niet de race beïnvloeden door punten bij een andere coureur weg te pakken. Dat is niet hoe McLaren wil winnen, en dat wil Lando ook niet. Als Lando in Abu Dhabi een paar punten te kort komt, weet ik zeker dat hij zal zeggen: 'Dat is prima als het door mijn eigen acties komt.' Als team blijven we sterk en zorgen we ervoor dat we samen blijven werken. Dan proberen we het volgend jaar gewoon weer."

Gerelateerd