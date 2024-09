Mark Webber prijst de gemaakte stappen van McLaren in de afgelopen jaren. De manager van Oscar Piastri blikt in de Formula For Success-podcast terug op de Grand Prix van Italië en was, naar eigen zeggen, toch wel nerveus.

Lando Norris vertrok afgelopen zondag vanaf pole position en had dus de beste kansen op de zege in handen. Toch werd koppositie na enkele bochten overgegeven aan teamgenoot Oscar Piastri, die de plek afdwong met een gewaagde actie. Uiteindelijk was Charles Leclerc de gelukkigste, want via een éénstopper wist hij als eerste over de streep te komen in Monza.

McLaren heeft op alle vlakken verbeterd

Ondanks dat Ferrari op Italiaans grondgebied wist te winnen, is de MCL38 nog altijd de snelste bolide. "De opkomst van McLaren is absoluut buitengewoon geweest. Het is bijzonder wat zij in de afgelopen achttien maanden hebben gedaan. De leercurve is wat dat betreft briljant geweest", zo prijst de negenvoudig Grand Prix-winnaar het papaja-oranje team. "Kijk naar de pitstops en de betrouwbaarheid. Oscar heeft elke ronde van dit seizoen afgelegd. Dat krijg je niet even binnen vijf minuten voor elkaar. Daar is een hele operatie voor nodig, van iedereen, ook de coureurs. Zak [Brown] en Andrea [Stella] doen het fantastisch", gaat Webber verder.

Hét team om te verslaan

McLaren beschikt dan wel over de snelste bolide, de overwinningen komen met mondjesmaat binnen. "Maar nu bevindt het team zich in de briljante situatie waarin het vaker wel dan niet om zeges kan strijden. Maar dat is moeilijk. Die jonge coureurs denken van 'geef me een goede auto en ik win races'. Maar het is nog steeds ontzettend moeilijk en lastig uit te voeren. Deze twee jongens doen ook al een tijdje mee. Oscar heeft iets van 35 races gereden, Lando zit hier al zes jaar: ze delen drie zeges."

Webber nerveus in Monza

In Monza was de eenstopper de snelste route naar de finishvlag en die tactiek vond Webber niet geschikt voor McLaren. "Ik was nerveus. Want hij [Piastri] had wel een gat, maar het was gedurfd. Carlos [Sainz] kreeg het niet voor elkaar. Charles reed briljant en was de enige die deze eenstopper er enigszins logisch uit liet zien. Petje af voor hem dus. En zoals je weet, kun je niet half zwanger zijn. Soms moet je gewoon all-in gaan en dat hebben ze gedaan. Oscar ging all-in voor de tweestopper. Uiteindelijk kwam hij een paar seconden tekort", aldus Webber.

