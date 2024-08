Het constructeurskampioenschap belooft een spannende strijd tussen Red Bull Racing en McLaren te worden. Oscar Piastri en Lando Norris nemen het op tegen Max Verstappen en Sergio Pérez en met name de laatste coureur gaat een belangrijke spil in de strijd vormen, zo stelt McLaren-CEO Zak Brown.

De laatste maanden gaat het allemaal steeds minder en minder bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie leek aan het begin van het seizoen een grote voorsprong op de rest van het veld te hebben en het leek dan ook in de sterren geschreven dat de succesvolle formatie van Christian Horner met weinig tegenstand kon gaan werken aan het binnenhalen van beide wereldkampioenschappen. Inmiddels zijn we aanbeland in de zomerstop en ziet de wereld er toch een heel stuk anders uit. De concurrentie heeft het gat weten te dichten en je kunt eigenlijk wel stellen dat bepaalde teams inmiddels zelfs een voorsprong hebben genomen.

Spannende strijd

Aan het begin van het jaar stond de constructeurskampioen van 2022 en 2023 een straatlengte voor op de rest van het veld en ging men er vanuit dat we een kopie van 2023 gingen meemaken en men dus opnieuw op zeer dominante wijze de prijzen van dit seizoen in de wacht kon gaan slepen. De situatie is echter gedurende het seizoen flink gekanteld en inmiddels bestaat er - mede door de tegenvallende prestaties van Sergio Pérez - de vrees dat Red Bull in het constructeurskampioenschap wellicht moet gaan buigen voor McLaren.

Prestaties Pérez

Richting de tweede seizoenshelft neemt ook Brown de kansen bij BBC onder de loep en volgens de McLaren-CEO valt of staat alles bij wat Pérez gaat presteren vanaf Zandvoort: "Het gaat zwaar worden. Ik denk dat het allemaal neer gaat komen op de laatste race. Er zit niet veel tussen de auto's. Of het allemaal neer gaat komen op de prestaties van Pérez? Als hij gaat presteren zoals hij kan presteren, dan wordt het een zwaar gevecht. Als hij blijft presteren zoals hij dit jaar tot nu toe doet, dan hebben we een behoorlijk goede kans. Wij hebben namelijk twee coureurs die constant vooraan presteren", zo besluit de Amerikaan.

