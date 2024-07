Lando Norris verwacht dat Max Verstappen, ondanks zijn vierde startplaats, een rol van betekenis gaat spelen in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar de McLaren-coureur benadrukt dat niet alleen hijzelf en de Nederlander kans maken op de overwinning.

Lando Norris is de derde coureur in een Britse één-twee-drie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De McLaren-coureur wordt op de derde startplaats geflankeerd door Max Verstappen, die vanwege schade aan zijn vloer bleef steken op de vierde plaats. De eerste startrij wordt gevormd door twee Zilverpijlen.George Russell zette zijn Mercedes op pole position, met teammaat Lewis Hamilton direct daarachter. De race pace van de McLaren en de Red Bull is echter beter, en dus belooft het een spannende race te gaan worden.

Gevecht met Verstappen

Norris vertelt op de persconferentie na afloop dan ook dat hij verwacht het gevecht met Verstappen aan te zullen moeten gaan, maar dat de Nederlander niet de enige bedreiging vormt: "Ik weet zeker dat Max het gevecht morgen met ons aan zal gaan, maar er zijn nog twee andere gasten waar ik mij druk om moet maken, dus ik geef niet alleen om Red Bull", klinkt het.

Spannende strijd in de kop van het veld

Hij vervolgt: "Ik denk dat onze strategie de afgelopen twee maanden heel goed is geweest, dus ik ben tevreden. Het team levert goed werk en daarom ben ik positief dat we een goede race af kunnen leveren. We hebben goede snelheid nodig en we moeten goed racen. Ik moet twee gasten inhalen als dat tot de mogelijkheden behoort. Ik haal vertrouwen uit wat we weten en uit wat de afgelopen races hebben gezien."

