Verstappen na zeer dominante pole in Oostenrijk: "Dit is een statement"

Max Verstappen heeft op dominante wijze beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander is tevreden over de performance van zijn auto, en noemt zijn snelle run een statement richting de concurrentie.

Het weekend op de Red Bull Ring voorloopt vooralsnog uitstekend voor Verstappen. De drievoudig wereldkampioen schreef vanmorgen de sprintrace al op zijn naam, en voegde daar vanmiddag een pole position voor de Grand Prix van zondag aan toe. En waar de marges tussen Verstappen en de concurrentie de afgelopen weken enorm krap waren, was hij nu bijna een halve seconde sneller dan de nummer twee: Lando Norris. En op een baan die de coureurs over slechts 4,3 kilometer asfalt voert, is dat een behoorlijk machtsvertoon.

Veranderingen doorgevoerd

"De kwalificatie ging heel goed", vertelt een glimlachende Verstappen na afloop. "We hebben geprobeerd om de auto wat aan te passen op basis van de dingen die we vanmorgen [tijdens de sprintrace] hebben geleerd, en dat heeft goed gewerkt. De baan is natuurlijk wat warmer dan gisteren, daarom was het wat lastiger om erop te rijden. De auto voelde vandaag veel beter. Ik kon de bochten beter aanvallen en iedere run ging gewoon goed. Het was leuk."

Statement Red Bull

De 26-jarige Limburger vervolgt: "Het is een tijdje geleden dat we op pole gestaan hebben, dus dat geeft een goed gevoel. Het team werkt ontzettend hard om de auto competitiever te maken, en ik denk dat dit een heel goed statement is. Hopelijk kunnen we het morgen in de race ook laten zien. Hopelijk wordt het weer een spannende strijd, maar dat zien we morgen wel. Ik ben blij met hoe de auto vandaag presteerde."

