Red Bull Racing rijdt vanaf 2026 met een motor van eigen makelij rond in de Formule 1, waarbij de ontwikkeling van de krachtbron wordt ondersteund door Ford. Max Verstappen houdt het project nauwlettend in de gaten.

De Formule 1 staat opnieuw op de vooravond van een belangrijk nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de sport. Vanaf het seizoen van 2026 treden er nieuwe motorische reglementen in werking, waarbij het hybridesysteem een veel grotere rol moet gaan spelen. Van de ongeveer duizend pk moet er in totaal 475 pk elektrisch opgewekt gaan worden. Momenteel is dit 161 pk. Daarmee breekt er een nieuw tijdperk in de sport aan, met als doel om het hoogste podium in de autosport zowel groener, als toegankelijker voor nieuwe fabrikanten te maken.

Red Bull Powertrains

De nieuwe formule lijkt een behoorlijke uitdaging voor de bestaande fabrikanten, laat staat voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse grootmacht neemt na 2025 afscheid van Honda, en gaat vanaf 2026 rijden met een krachtbron aangedreven door Red Bull Powertrains: de kersverse motordivisie van de energiedrankgigant. Red Bull wordt hierin ondersteund door de Amerikaanse autofabrikant Ford. In de media klinken regelmatig geluiden dat het motorproject van Red Bull achter op schema loopt, al heeft teambaas Christian Horner meer dan eens laten optekenen dat dit niet het geval is.

Spannend project

Ook Max Verstappen houdt de boel nauwlettend in de gaten: "Ik ben natuurlijk niet degene die de motor ontwikkelt, maar ik vind het echt ontzettend belangrijk om de basis te kennen, en om te zien welke kant het project opgaat", vertelt hij in Oostenrijk. "Het team heeft veel goede mensen ingehuurd. En het enige wat ik er over kan zeggen is dat iedereen extreem zijn best doet om het de snelst mogelijke motor te maken. Ik word graag betrokken bij de discussies. Het is voor het hele team een spannend project en er bestaat geen twijfel dat iedereen ontzettend zijn best doet. We moeten afwachten om te zien hoe alles uit zal pakken. Wat ik heb gezien in de fabriek, op de momenten dat ik aanwezig was, hebben ze alle benodigdheden om er een succes van te maken. Hopelijk zal dat ook zo zijn."

