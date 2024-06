Max Verstappen verreed afgelopen week een test op het circuit van Imola met de Red Bull-auto van 2022. Op de persconferentie in Oostenrijk vertelt hij waarom hij weer "even zijn geheugen wilde opfrissen."

Het team van Red Bull Racing won afgelopen seizoen 21 van de in totaal 22 verreden races, maar heeft dit jaar een zwaardere dobber aan de concurrentie. Alhoewel Max Verstappen met overwinningen in Canada, Imola en Barcelona drie van de laatste vier races wist te winnen, is het een publiek geheim dat de grootmacht uit Oostenrijk momenteel problemen met de RB20 ondervindt. Ook in Barcelona, waar Red Bull Racing de afgelopen jaren erg sterk voor de dag kwam, was het namelijk McLaren met de beste race pace.

Moeizame weken Red Bull Racing

De auto van Red Bull komt erg slecht voor de dag op circuits waar veel hobbels in het asfalt zitten, en waar over de kerbstones gereden moet worden om zoveel mogelijk snelheid door de bochten mee te nemen. De afgelopen weken werd er veel op dit soort circuits gereden, maar ook in Barcelona was de RB20 dus niet de sterkste auto. Het moge duidelijk zijn McLaren, Ferrari en wellicht ook Mercedes een stap voorwaarts hebben weten te zetten, en dus vond Max Verstappen het tijd om zijn geheugen even op te frissen.

Testdag in Imola

Afgelopen week verreed hij een 'geheime' test op het circuit van Imola: "Ja, we verreden de test me de auto van 2022, wat dit jaar natuurlijk is toegestaan", vertelt hij. "Ik wilde gewoon mijn referentiepunten ophelderen, want het is alweer even geleden dat ik in die auto gereden heb. Ik heb er sinds 2022 niet meer ingereden. Imola is natuurlijk ook een leuk circuit, we hadden een leuke dag. Het was er ook lekker warm. Ik wilde gewoon mijn geheugen even opfrissen qua hoe die auto reed ten opzichte van deze."

