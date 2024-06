Lewis Hamilton heeft naar eigen zeggen geen twijfels over zijn beslissing om volgend seizoen het team van Mercedes in te ruilen voor Ferrari, ondanks dat de Zilverpijlen momenteel in de pikorde voorbij lijken te gaan aan de Italiaanse grootmacht.

Hamilton vertrekt eind dit seizoen na twaalf jaar bij het team van Mercedes, om in de herfstdagen van zijn loopbaan een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Ferrari. De Duitse renstal is de afgelopen twee jaar teruggevallen in de pikorde, nadat er begin 2022 nieuwe reglementen in de Formule 1 werden geïntroduceerd. Ook Ferrari vecht momenteel echter niet om overwinningen. Charles Leclerc won weliswaar zijn thuisrace in Monaco afgelopen maand, maar de laatste paar races lijkt Ferrari er niet lekker bij te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton twijfelt niet over beslissing

Op de vraag of Hamilton twijfels heeft over zijn beslissing, omdat Mercedes momenteel voor Ferrari lijkt te staan, klinkt het: "Nee, helemaal niet. Ten eerste hou ik van Mercedes. Ik maak deel uit van Mercedes sinds mijn dertiende en ik zal altijd een fan en supporter van Mercedes blijven. Mijn taak is dit jaar om zo hard mogelijk te werken met het team dat ik heb en met de mensen in de fabriek, om te proberen de auto in de juiste richting te ontwikkelen. En welke koers het team uiteindelijk inslaat voor volgend seizoen, hopelijk maak ik daar onderdeel van uit en ben ik er trots op dat ik daar onderdeel vanuit maak."

Overwinning in Monaco niet vergeten

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Volgend jaar start mijn taak bij het andere team, waarvan ik denk dat ze het heel goed doen. Ze hebben een aantal moeilijke races gehad, maar laten we de overwinning in Monaco niet vergeten. Ik kan je niet zeggen wat er mis is met hun auto en waarom ze vandaag in deze positie zaten. Ze hebben hier een update geïntroduceerd en boeken absoluut progressie. Het laat mij absoluut niet twijfelen aan mijn beslissing."

Gerelateerd