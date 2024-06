Jacques Villeneuve is nog niet klaar met zijn kritiek op Daniel Ricciardo. In Canada ontstond er afgelopen weekend een verbale vechtpartij tussen de twee, nadat Villeneuve zich kritisch uitliet over de performance van de Visa Cash App RB-coureur.

Jacques Villeneuve liet zich tijdens het raceweekend in Canada kritisch uit op Daniel Ricciardo. De Canadees liet onder andere optekenen dat de Australiër zijn zitje bij het team van Visa Cash App RB niet langer verdient, omdat de resultaten tegenvallen: "We horen steeds maar hetzelfde in de afgelopen vier à vijf jaar: 'We moeten de auto beter maken voor hem' en 'Oh, wat is hij zielig'. Nee, dat horen we nu al vijf jaar. Kom op, je zit in de Formule 1. Misschien stop je er [als team] zoveel moeite in voor Lewis Hamilton die meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Je moet die moeite er niet instoppen voor een coureur die simpelweg niet goed genoeg is", klonk het onder andere.

Artikel gaat verder onder video

Felle reactie Ricciardo

Ricciardo reageerde op zijn beurt fel op de woorden van Villeneuve: "Ik hoorde het zojuist. Ik heb het nog niet gelezen, maar er zijn zeker wat mensen die… Ik schenk daar geen aandacht aan, dus 'eat sh*t'." Met name die laatste uitspraak viel slecht bij Villeneuve, die vervolgens zijn verbazing uitsprak over het taalgebruik van Ricciardo: "Zijn reactie was een beetje persoonlijk en dat terwijl hij een rolmodel is. Net als al deze twintig coureurs, zit je op het allerhoogste niveau. Je moet verantwoordelijk omgaan met je antwoorden, op een professionele manier. Er luisteren kinderen naar je! Je kunt het niet persoonlijk maken", stelde hij. "Uiteindelijk krijg je kritiek en heb je een dikke huid nodig."

Niet professioneel

Maar Villeneuve is nog niet klaar met zijn betoog. In gesprek met Crypto Sports Betting haalt hij opnieuw uit: "Wat voor mij onbegrijpelijk is, zijn de reacties van sommige coureurs die ze tegenwoordig geven in de media. Het is ontzettend onprofessioneel en heeft niets met het werk te maken. Het kan erg beledigend zijn, en dat is verbazingwekkend. Ik kan mij niet voorstellen dat Daniel dit ook tegen andere media zou zeggen. Zeggen dat iemand zijn hoofd heeft gestoten tijdens een potje ijshockey, hoe professioneel is dat?"

Waarheid doet pijn

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Ik heb geen idee waarom Daniel zo word beschermd, maar hij heeft een enorm aura om zich heenhangen. Leuk voor hem, maar stel je voor dat hij zichzelf kan bewijzen met resultaten. Hij voldoet niet aan de verwachtingen en is niet consistent. Zo simpel is het. Het is niet fout om dat te benoemen. Het kan pijn doen, maar je rijdt in de Formule 1. Je moet het accepteren en weer verder gaan. De waarheid doet pijn."

OOK INTERESSANT: naast de GP's ook niks missen van Oranje op het EK? Klik hier!

Gerelateerd