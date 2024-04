Christian Horner is te spreken over het optreden van Sergio Pérez in Japan, maar de Red Bull Racing-teambaas wil nog niet veel loslaten over de toekomst van de teammaat van Max Verstappen.

Met het derde een-tweetje in vier races tijd was de Grand Prix van Japan een vruchtbare race voor Red Bull Racing. Max Verstappen vertrok vanaf pole position en kwam uiteindelijk als eerste over de streep, met een voorsprong van twaalf seconden op nummer twee en teammaat Sergio Pérez. De Mexicaan kende een goed weekend op Suzuka en doet vooralsnog precies wat Red Bull Racing van hem verwacht: tweede worden achter de Nederlander.

Toekomst Pérez bij Red Bull Racing

Pérez heeft een contract tot eind 2024 bij Red Bull Racing, en ondanks zijn goede start van het seizoen, is een verlenging geen zekerheid. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson azen alle drie op het tweede Red Bull Racing-zitje, terwijl ook Carlos Sainz nog op de markt is. Ernaar gevraagd laat Horner dan ook nog weinig los: "Het is zijn plek om te verliezen", klinkt het. "Sergio doet het goed en kwalificeerde zich binnen een tiende van Max."

Bandenstrategie Pérez en Verstappen

De Red Bull Racing-teambaas vervolgt tegenover Sky Sports: "Hij doet precies wat er van hem verwacht wordt. Voor de podiumceremonie sprak ik Sergio. Hij wilde liever twee keer op de harde band", doelt hij op de bandenstrategie. "Met Max heb ik nog niet gesproken, maar ik denk dat hij dezelfde mening had. We hebben ons derde een-tweetje in vier races gehaald. Je kunt zien dat het veld dichter bij elkaar komt, dus het is belangrijk om nu veel punten te pakken."

