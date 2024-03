McLaren-teambaas Andrea Stella is het niet eens met zijn coureur, Lando Norris. De 24-jarige Brit vertelde na afloop van de Grand Prix van Australië dat Charles Leclerc verslagen had kunnen worden met een andere strategie.

Lando Norris wist tijdens de Grand Prix van Australië verrassend beslag te leggen op de derde plaats, maar volgens de McLaren-coureur had er nog meer in het vat gezeten. Met een wat agressievere pitstopstrategie - zo vertelde Norris na afloop van de race - was het mogelijk geweest om door middel van een undercut de Ferrari-coureur af te troeven in de strijd om de tweede plaats. Teambaas Andrea Stella kan zich niet vinden in de analyse van zijn coureur.

Bandenmanagement in Australië

"Het is mogelijk, maar het was heel, heel vroeg in de race", citeert Autosport.com. "Een race met een hoge graad van onzekerheid, vanwege het gedrag van de harde band. We zagen in feite met name sommige grote auto's [van de topteams] die er helemaal niet snel uitzagen, omdat ze niet goed werkten op de banden. Eén daarvan was de Red Bull [van Sergio Pérez]. Ik denk dat we juist voor die agressieve strategie zijn gegaan, door te proberen Oscar [Piastri] aan Leclerc voorbij te laten gaan." McLaren koos er bij de Australiër op P4 wel voor om een undercut te proberen.

Ferrari momenteel de betere auto

De Italiaan vervolgt: "Maar Leclerc besloot dat het ook een goed idee was. Ze gingen op hetzelfde moment naar binnen, mogelijk doordat ze naar onze radio hebben geluisterd. Dat zou betekenen dat Leclerc en Oscar twee posities zouden hebben verloren door met elkaar te vechten. Lando reed op een goede positie, en dus vonden we het een onnodig risico. Leclerc finishte voor Lando, omdat ze op dit moment een snellere auto hebben", klinkt het weerwoord.

