Daniel Ricciardo vertelt dat hij zijn liefde voor de Formule 1 weer heeft ontdekt, nadat hij na zijn plotselinge vertrek halverwege 2022 moeite had om gemotiveerd te blijven en te werken aan een rentree.

Daniel Ricciardo is een van de populairste namen op de Formule 1-grid, maar de afgelopen seizoenen ging het de Australiër niet voor de wind. Eind 2018 vertrok Ricciardo bij Red Bull Racing, omdat hij geen tweede viool naast Verstappen wilde spelen, en ging hij het avontuur aan bij Renault. Hier vielen de prestaties tegen, waarna hij eind 2019 de overstap naar McLaren maakte. In Brits dienstverband kwam Ricciardo echter niet uit de verf. Halverwege 2022 werd zijn contract daarom vroegtijdig ontbonden. Ricciardo keerde in 2023 als derde coureur terug bij Red Bull Racing, en kreeg al voor de zomerstop een reddingsboei toegeworpen bij Visa Cash App RB, als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries.

Artikel gaat verder onder video

Moeilijke periode

"Vanaf halverwege 2022 had ik in principe ineens geen werk meer", blikt Ricciardo terug tegenover The Age. "Ik wist niet wat ik moest doen. Ik moest echt mijn best doen om ervan te genieten. Ik had het moeilijk met mijn motivatie en wilde eigenlijk dat het voorbij was." Daar kwam verandering in toen hij bij Visa Cash App RB aan de slag kon: "Ik had weer energie en wilde de oude versie van mijzelf terugbrengen. Racen en trainen hebben nu de prioriteit, de rest komt later wel. Toen ik afgelopen jaar terugkwam was ik erg blij omdat ik mij daar weer op kon focussen. Ik werd weer verliefd op de sport. Het jaar is wat langzaam begonnen, maar het zijn nog maar twee races. Ik weet hoe snel dat kan veranderen."

OOK INTERESSANT: Marko waarschuwt: "Ricciardo moet snel met iets komen"

Al na twee races op scherp gezet

Ricciardo hoopt via het zusterteam terug te kunnen keren bij grootmacht Red Bull Racing, maar dan zal er eerst een tandje bij moeten. Zo zette Red Bull-topman Helmut Marko de man uit Perth na zijn kleurloze race in Saoedi-Arabië op scherp: "De kwalificatie van Yuki [Tsunoda] was erg goed en Ricciardo moet snel met iets komen", zo klonk het. Visa Cash App RB hoopt dit seizoen mee te gaan doen in de top vijf, maar staat vooralsnog met nul punten op de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap.

Gerelateerd