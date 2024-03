VIDEO: FIA-president onder vuur, Marko blij dat Pérez niet vermorzeld is door Verstappen | GPFans News

Helmut Marko is tevreden over het optreden van Sergio Pérez in Bahrein. De Mexicaan werd volgens de Red Bull-topman niet vermorzeld door teammaat Max Verstappen, en dat is ''een prestatie op zich.'' Daarnaast volgen de 'schandalen' binnen de Formule 1 elkaar de afgelopen weken in hoog tempo op: dit keer is het FIA-president Mohammed Ben Sulayem die na een openbaring van de BBC onder vuur ligt. Hij zou gepoogd te hebben een straf voor Fernando Alonso hoogstpersoonlijk terug te draaien. Bekijk de nieuwe GPFans News Video hieronder.

