Adrian Newey zal dit weekend 'gewoon' namens Red Bull Racing aanwezig zijn in de Formule 1-paddock in Miami, zo meldt onder andere Formule1.nl. De verwachting is dat er later deze week meer duidelijkheid over zijn positie zal komen.

Adrian Newey wordt gezien als misschien wel het meest geniale brein in de Formule 1-paddock, en is zonder twijfel de beste technische ontwerper uit de geschiedenis van de sport. Waar hij na het behalen van zijn diploma Aeronautics and Austronautics aan de Universiteit van Southampton in 1980 kort een carrière in de ruimtevaart overwoog, staat hij vandaag de dag te boek als de technische ontwerper met de meeste wereldtitels in de Formule 1 achter zijn naam. De hersenspinsels van de Brit zijn in totaal goed geweest voor twaalf constructeurstitels en ruim tweehonderd Grand Prix-overwinningen.

Afwikkelende gesprekken

Sinds 2006 is de 65-jarige Brit in dienst van Red Bull Racing, maar aan die samenwerking lijkt vrijwel zeker een eind te gaan komen. Newey heeft intern kenbaar gemaakt te willen vertrekken bij de Oostenrijkse formatie. De Telegraaf meldde op dinsdag dat beide partijen nog met elkaar in gesprek zijn over de afwikkeling van het contract. Newey heeft een contract tot eind 2025 en zou dan - als hij niet eerder kan vertrekken - vanwege een concurrentiebeding van twaalf maanden, pas vanaf 2026 voor een ander team aan het werk mogen. Ferrari en Aston Martin lijken serieuze interesse te hebben, maar naar verluidt heeft de Chief Technical Officer nog niks toegezegd.

Nieuws sowieso pas na herdenking Senna

Formule1.nl meldt dat Newey dit weekend 'gewoon' aanwezig is in de Formule 1-paddock in Miami. De verwachting is dat een enventuele bekendmaking in ieder geval na woensdag zal plaatsvinden, onder andere uit respect voor de nagedachtenis van Ayrton Senna. De Braziliaanse racelegende kwam op 1 mei dertig jaar geleden om het leven na een zware crash op het circuit van Imola. Het ongeluk vond plaats in een door Newey geschetste Williams.

