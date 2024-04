Het begint er steeds meer op te lijken dat Adrian Newey aan het eind van dit jaar bij Red Bull Racing vertrekt. Maar waarom heeft de 65-jarige Brit eigenlijk zo'n heldenstatus, en wat voor impact zou dit hebben op zowel het team als de toekomst van Max Verstappen? We nemen het onder de loep.

Adrian Newey wordt gezien als misschien wel het meest geniale brein in de Formule 1-paddock, en is zonder twijfel de beste technische ontwerper uit de geschiedenis van de sport. Waar hij na het behalen van zijn diploma Aeronautics and Austronautics aan de Universiteit van Southampton in 1980 kort een carrière in de ruimtevaart overwoog, staat hij vandaag de dag te boek als de technische ontwerper met de meeste wereldtitels in de Formule 1 achter zijn naam. De hersenspinsels van de Brit zijn in totaal goed geweest voor twaalf constructeurstitels en ruim tweehonderd Grand Prix-overwinningen.

Indrukwekkende loopbaan Newey

Na het ontwerpen van kampioenschapwinnende auto's voor zowel Williams als McLaren, besloot Newey in 2006 voor Red Bull Racing aan de slag te gaan. Een gewaagde zet gezien het feit dat de energiedrankgigant relatief nieuw was in de sport en bij lange na nog niet de status van vandaag de dag had verworven, maar toch kreeg teambaas Christian Horner het voor elkaar de Brit binnen te halen. En dat bleek een goede zet. Bij Red Bull Racing groeide Newey uit tot een van de meest succesvolle namen uit de geschiedenis van de sport. De ontwerpen van de man uit Stratford-upon-Avon in Oostenrijks dienstverband hebben de renstal zes wereldtitels bij de constructeurs en zeven wereldkampioenschappen bij de coureurs opgeleverd.

De meest recente hersenspinsels van Newey hebben Red Bull Racing een pakket gegeven, waarmee het team en Max Verstappen sinds 2022 domineren in de Formule 1. Alhoewel hij een contract als Chief Technical Officer heeft tot eind 2025, is zijn toekomst bij de renstal echter onzeker. Afgelopen week bracht het Duitse Auto, Motor und Sport naar buiten dat Newey informeel binnen Red Bull Racing zou hebben laten weten dat hij na bijna twee decennia bij het team wil vertrekken. Sky Sports F1 meldde echter ook dat Newey nog niet formeel zijn ontslag heeft ingediend, en dat er volgens senior sources binnen Red Bull Racing, nog ruimte is om het gesprek aan te gaan.

Het rommelt binnen Red Bull Racing

Het nieuws - of het nu werkelijkheid wordt of niet - komt in ieder geval in een periode waarin het rommelt binnen Red Bull Racing. Eerder dit jaar deed het moederbedrijf achter Red Bull Racing een onderzoek naar Horner, omdat hij door een vrouwelijke medewerker werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De klachten werden op 28 februari verworpen, maar daarmee was de kous niet af. De vrouw in kwestie is in beroep gegaan tegen die beslissing en heeft een klacht ingediend bij de FIA, het overkoepelende motorsportorgaan achter de Formule 1. Deze situatie zou ook voor Newey de reden zijn dat hij zich niet langer op zijn plek voelt binnen het team.

De soap rondom Horner suddert voorlopig zodoende nog even door, terwijl er aan de top van Red Bull Racing een machtsstrijd gaande is. Dit leidde ertoe dat tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië Red Bull-topman Helmut Marko op het punt leek te staan om te vertrekken, toen hij in de media vertelde dat hij mogelijk geschorst zou worden. De Oostenrijker werd naar eigen zeggen verdacht van het lekken van bewijs in de zaak Horner. Max Verstappen sprak vervolgens zijn steun uit aan Marko, en liet doorschemeren dat als de man uit Graz het team moest verlaten, dat een rol zou spelen bij zijn eigen toekomst binnen Red Bull Racing.

Toekomst Max Verstappen

De drievoudig wereldkampioen ligt tot eind 2028 onder contract bij de grootmacht uit Milton Keynes, maar hij beschikt over een clausule in zijn contract, waarmee hij eerder mag vertrekken als Marko het team verlaat. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt sindsdien openlijk jacht op de Nederlander. Lewis Hamilton vertrekt eind dit jaar bij de Zilverpijlen, en de Oostenrijker steekt niet onder stoelen of banken dat hij Verstappen maar wat graag binnenhaalt als opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen. In China liet Wolff optekenen dat hij nog altijd wacht op wat Verstappen besluit te doen, voordat hij een andere coureur aan wil trekken. Een opvallende uitspraak, omdat het de afgelopen weken juist wat rustiger leek te worden rondom Red Bull Racing.

Toen kwam echter het nieuws rondom Newey naar buiten. Iets waarvan Wolff wellicht al wist dat het eraan zat te komen. Volgens verschillende Duitse media gaat het kamp van Verstappen in de dagen na de Grand Prix van Miami van aankomend weekend in gesprek met de top van Mercedes, om de mogelijkheden rondom een eventuele overstap te bespreken. Zo zou de Limburger onder andere als voorwaarde hebben dat zowel Marko als Newey ook de overstap naar Mercedes maken. In de Italiaanse media wordt echter druk geschreven dat Newey vergaande gesprekken met Ferrari voert, en dat de contractvoorwaarden al klaar zouden liggen. Daarnaast zou Aston Martin al 200 miljoen hebben geboden voor een vierjarig dienstverband, maar tegelijkertijd wordt geschreven dat Newey dit aanbod al heeft afgewezen.

Imperium op instorten?

In de wereld van de Formule 1 is de media niet vies van een beetje speculatie, maar vaak geldt: waar rook is, is vuur. Het begint er steeds meer op te lijken dat Newey daadwerkelijk van plan is bij Red Bull Racing te vertrekken, en dat zou een groot vraagteken kunnen plaatsen bij de toekomst van het nu zo dominante team. Vanaf 2026 worden er nieuwe motorische reglementen in de sport geïntroduceerd, en vanaf dat jaar gaat Red Bull Racing voor het eerst in de geschiedenis van het team met een krachtbron van eigen makelij rijden. Of ze meteen een racewinnende motor weten te produceren is al een grote onzekerheid op zich, maar mocht Newey ook ontbreken, zal dat de kansen van Red Bull Racing om vanaf 2026 te blijven domineren, absoluut niet ten goede komen.

Vraagtekens voor Verstappen

De situatie rondom Horner, het feit dat Red Bull Racing in 2026 voor het eerst met een eigen krachtbron rijdt en het mogelijke vertrek van Newey bij het team, zouden voor Verstappen redenen kunnen zijn om daadwerkelijk te besluiten van het schip te springen, voordat het gaat zinken. Jos Verstappen deed eerder deze week de uitspraak dat "ze ook verder moet kijken, ook naar 2026", waarmee hij de deur voor een vertrek op een kier leek te zetten. Het verliezen van of Newey of Verstappen zou een gigantische klap zijn voor Red Bull Racing, maar als beide mannen besluiten te vertrekken, is het alle hens aan dek voor het team dat momenteel onverslaanbaar is in de Formule 1.

Het aanstaande raceweekend in Miami wordt daarom erg interessant om te volgen. Op de baan wordt er uiteraard een sprintweekend verreden, maar naast de baan zal mogelijk ook het een en ander duidelijk worden. Horner en Verstappen ontkomen er niet aan om in Florida de aanwezige media te woord te staan, en zij zullen ongetwijfeld gevraagd worden naar alles wat er momenteel speelt. Van de Limburger weten we dat hij geen blad voor de mond neemt, en dus wordt er wellicht wel meer duidelijk.

