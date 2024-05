Adrian Newey vertrekt na een bijna twintigjarig dienstverband bij het team van Red Bull Racing, waarmee de Oostenrijkse formatie een belangrijke schakel verliest. Maar wanneer kan de 65-jarig Brit bij een concurrerend team aan de slag, en wat betekent dit voor de toekomst van Max Verstappen?

Adrian Newey is zonder twijfel een van de meest geniale engineers die ooit voet in de Formule 1-paddock heeft gezet. Nadat de aerodynamica-expert kampioenschapswinnende wagens ontwierp voor Williams en McLaren, trad hij in 2006 in dienst bij Red Bull Racing. Bij de formatie uit Milton Keynes heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het behaalde succes, dat zich heeft uitbetaald in zes constructeurstitels en zeven wereldkampioenschappen bij de coureurs. En alhoewel de invloed van Newey naar verluidt de laatste paar jaar wat minder is geworden, heeft zijn kennis van het grondeffect Red Bull Racing enorm geholpen met het verwerven en behouden van de huidige dominantie.

Vertrek Newey bij Red Bull Racing

Dat Newey bij Red Bull Racing vertrekt, is dan ook een grote klap voor het team. Maar er ligt wellicht nog een tweede mokerslag op de loer. Over de toekomst van de 65-jarige Newey is op dit moment nog niets bekend, maar zowel Aston Martin als Ferrari hebben interesse in de diensten van de Chief Technical Officer. Als Newey besluit naar een concurrerend team te verkassen, beschikt Red Bull Racing niet alleen niet langer over het geniale brein van de Brit, maar kan het ook tegen hen worden gebruikt. Hoe de situatie van Newey precies in elkaar steekt, wordt echter niet precies duidelijk uit het door Red Bull Racing gedeelde persbericht.

Hierin is te lezen dat Newey stopt met het designwerk voor Red Bull Racing, maar nog wel een aantal races in 2024 bij zal wonen. Ondertussen zal hij zich focussen op het completeren van de eerste hypercar van Red Bull, de RB17. In het eerste kwart van 2025 zal hij Red Bull Racing vervolgens volledig verlaten. Het lijkt er dus op dat Newey op dit moment al niet meer voor het Formule 1-team werkt, en dat is een gunstige situatie voor de Brit. Zoals verschillende media ook melden, zou dit namelijk betekenen dat het gardening leave van twaalf maanden nu al is ingegaan, waardoor hij na het eerste kwart van 2025 direct bij een ander team aan de slag kan gaan. Het is onbekend of Red Bull Racing hier zelf mee heeft ingestemd, of dat de Brit over bepaalde voorwaarden in zijn contract beschikte.

Toekomst Max Verstappen

Het is hoe dan ook een klap voor het team, en het speelt mogelijk ook een rol van betekenis in de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, maar gezien de onrustige situatie binnen het team - teambaas Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en er is een machtsstrijd gaande - staan er vraagtekens bij de toekomst van de drievoudig wereldkampioen. Met name Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt er geen geheim van Verstappen in 2025 ontzettend graag in een Zilverpijlen te zetten, en ook Jos Verstappen leek onlangs te hinten op een mogelijk vertrek.

Verstappen zelf sprak eerder dit seizoen uit, vooral te willen dat de rust wederkeert binnen het team, en dat het belangrijk is dat de groep bij elkaar blijft. Tegelijkertijd liet hij optekenen dat een vertrek van Helmut Marko er mogelijk toe zou leiden dat ook de 26-jarige coureur een deurtje verdergaat. Op de vraag of dit ook voor Newey zou gelden, reageerde hij wat milder: "Als één iemand weg wil gaan, kan je niet iedereen bij elkaar houden", klonk het onder andere. Je kan je dus afvragen of het vertrek van Newey de spreekwoordelijke druppel voor Verstappen zal vormen.

Vraagtekens en speculatie

Het is in ieder geval koren op de molen van Wolff. De Oostenrijker zet alles op alles om Verstappen binnen te halen. Zo zou hij naar verluidt akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van de Nederlander, dat zowel Marko als Newey mee zouden moeten verhuizen. Tegelijkertijd wordt er in de media geschreven dat Ferrari al enige tijd gesprekken voert met de Brit, terwijl Aston Martin al een bod van tweehonderd miljoen voor een vierjarig dienstverband afgewezen zouden hebben zien worden.

De gok wagen?

Mocht Mercedes het voor elkaar krijgen om Newey aan te trekken, zou dat echter voor Verstappen reden kunnen zijn om toch de gok te wagen. Vanaf 2026 worden er nieuwe motorreglementen geïntroduceerd, en de Duitse grootmacht heeft in het verleden al laten zien in staat te zijn bij uitstek vanaf dag één de beste krachtbron te produceren. Red Bull Racing rijdt dat jaar voor het eerst met een motor van eigen makelij, wat hoe dan ook een risico vormt. Verstappen lijkt dus te moeten kiezen tussen vrijwel zeker nog een wereldtitel met Red Bull Racing in 2025, of de gok wagen dat het Oostenrijkse schip zal gaan zinken, en de overstap naar Mercedes maken.

