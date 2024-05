Adrian Newey vertrekt aan het begin van het volgende seizoen bij het team van Red Bull Racing en dat zorgt voor een grote schokgolf door de Formule 1-paddock. De Britse topontwerper is overigens aankomend weekend mogelijk wél aanwezig in die paddock. Hij vliegt waarschijnlijk 'gewoon' naar Miami, maar niet voor Formule 1-activiteiten.

De kogel is dan eindelijk door de kerk: Newey trekt na een periode van maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dicht. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en de afgelopen dagen kwam alles rondom Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al enige dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Wél in Miami

Het betekent dat Newey van het team de gelegenheid om per direct zijn handen van het Red Bull Racing-project af te halen en zich enkel en alleen nog te focussen op het RB17 Hypercar-project, buiten de Formule 1-zaken om, dus. Om die reden kan Newey in het eerste kwartaal van 2025 afscheid nemen van Red Bull en per direct aan de slag bij een ander Formule 1-team, mocht hij dat willen. Het komende weekend is de Brit echter wél in Miami aanwezig, zo weet De Telegraaf-journalist Erik van Haren te melden. Newey heeft daar dan echter niks van doen met Formule 1-gerelateerde zaken, maar is daar alleen aanwezig voor promotionele activiteiten van het Hypercar-project. Daarmee zullen we hem dus niet meer actief zien rondom de RB20.

Per direct maakt Adrian Newey dus geen onderdeel meer uit van Formule 1-team Red Bull Racing en alleen nog focus op Hypercar.



Hij kan na zijn vertrek in eerste deel 2025 direct aan de slag bij ander team. Geen ‘gardening leave’ daarna nog. Belangrijk met oog op 2026. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) May 1, 2024

