De hele soap rondom Adrian Newey en zijn mogelijke vertrek bij Red Bull Racing is sinds vorige week donderdag in volle gang. Volgens F1-Insider zou er echter op dinsdag een einde gaan komen aan de soap: Red Bull Racing gaat het vertrek van de Britse topontwerper met een officieel statement bekendmaken.

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt de afgelopen weken in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar daar is vorige week donderdag aan het einde van de middag de nodige verandering in gekomen. Volgens berichtgeving van Auto, Motor und Sport en de BBC, twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen, is het namelijk een kwestie van tijd tot Newey en Red Bull het vertrek van de topontwerper wereldkundig maken. Met name de recente strubbelingen binnen de organisatie na het uitbarsten van de Christian Horner-soap zouden aan zijn mogelijke vertrek hebben bijgedragen.

Geruchten op volle toeren

Sindsdien is de Formule 1-wereld in de ban van het mogelijke vertrek van de Red Bull-spil. Newey wordt gezien als de grote eindverantwoordelijke voor de wereldkampioenschapswinnende bolides van de afgelopen jaren. In het verleden wist Newey al bij meerdere teams winnende auto's te bouwen, maar de RB19 en RB20 lijken de grote pronkstukken uit zijn loopbaan te worden. Een vertrek van de technicus zou dan ook een grote aderlating betekenen voor het team van Red Bull. De Brit zou door de interne strubbelingen binnen de formatie klaar zijn met de Oostenrijkse renstal. Mogelijk gaat hij met pensioen bij een vertrek, maar teams als Ferrari en Aston Martin zitten ook op het vinkentouw voor zijn handtekening.

Red Bull-statement

Er wordt ondertussen veel gezegd en geschreven in de media, maar echt veel duidelijk is er nog niet geworden vanuit Red Bull zelf. Op dinsdag komt er volgens de berichtgeving echter een einde aan de soap: F1-Insider weet namelijk te melden dat het team van Red Bull op dinsdag met een officieel statement over Newey gaat komen, waarin het vertrek van de ontwerper wereldkundig wordt gemaakt. Dit zouden bronnen die dichtbij Newey - momenteel verblijvend in zijn vakantiehuis in Zuid-Afrika - verteld hebben aan het medium. Wordt ongetwijfeld spoedig vervolgd.

