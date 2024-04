Met de minuut lijkt het er meer op te lijken dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. Verschillende prominente kanalen, zoals Motorsport.com, maken inmiddels melding dat de Brit formeel zijn ontslag bij het team heeft ingediend. Voor Miami wordt er een statement van Red Bull verwacht.

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt de afgelopen weken in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar daar is vorige week donderdag aan het einde van de middag de nodige verandering in gekomen. Volgens berichtgeving van Auto, Motor und Sport en de BBC, twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen, is het namelijk een kwestie van tijd tot Newey en Red Bull het vertrek van de topontwerper wereldkundig maken. Met name de recente strubbelingen binnen de organisatie na het uitbarsten van de Christian Horner-soap zouden aan zijn mogelijke vertrek hebben bijgedragen.

Artikel gaat verder onder video

Ontslag aangeboden

Eerder op de dinsdag kwamen er berichten naar buiten dat het team van Red Bull Racing een statement aan het voorbereiden is om het vertrek van de Britse technicus wereldkundig te maken en nieuwe berichten van onder meer Motorsport.com bevestigen dat: Newey heeft volgens verschillende media namelijk formeel zijn ontslag heeft aangeboden aan het team. Het team is nu in beraad wat er allemaal mee gaat gebeuren en wat men wil doen met het contract van Newey, dat eigenlijk nog doorloopt tot en met 2025. Op papier zou hij namelijk pas vanaf 2027 bij een nieuw team aan de slag kunnen.

Verschillende irritaties

Met name de verstoorde relatie met teambaas Horner is een grote bijdrage in het aanbieden van zijn ontslag, zo valt te lezen in de berichten. Dat gebeurde tijdens het hele gebeuren rondom Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag tegen een vrouwelijke Red Bull-medewerker. Bovendien was Newey ook niet helemaal gediend bij eerdere opmerkingen aan het einde van vorig jaar, toen Horner de rol van Newey's rol minder belangrijk was geworden. Bovendien zei de Brit recent nog dat Manchester United ook niet ten onder ging toen sterspeler Eric Cantona vertrok bij het team. Voor de Grand Prix van Miami wordt het definitieve vertrek van de Brit verwacht.

Gerelateerd