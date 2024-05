Door een crash van Nicholas Latifi tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 ging het wereldkampioenschap volledig op zijn kop. Een paar jaar later kan Max Verstappen de humor er inmiddels wel van inzien, zo blijkt uit een rake opmerking tijdens één van de Team Redline-livestreams.

Verstappen en Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Verstappen grapt over Latifi

Door die doelbewuste crash van Latifi, werd natuurlijk het hele wereldkampioen compleet op zijn kop gezet. Inmiddels kan ook Verstappen er de humor wel van inzien. Tijdens één van de livestreams van Team Redline krijgt Verstappen de vraag of hij nog ooit met Latifi heeft gesproken na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. "Nee, dat heb ik eigenlijk nooit". stelt Verstappen. Vervolgens grapt hij: "Ik denk dat hij in het geheim gratis zijn voorziening in Red Bull krijgt", zo eindigt de drievoudig wereldkampioen.

Max: "I think he (Latifi) secretly gets his free Red Bull supply"



Oh he did not- 💀pic.twitter.com/pv9yJyqIHg — RBR Daily (@RBR_Daily) May 1, 2024

